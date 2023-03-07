Bu köylere dikkat! Çadır ve tuvalete ihtiyaç var

Fevzi KIZILKOYUN-Mert Gökhan KOÇ

Deprem, şehir merkezlerinde olduğu kadar kırsal kesimlerde de büyük yıkıma neden oldu. Birçok köyde oturulacak ev kalmadı. Evler ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Muhtarlar, köylülerin ortak talebinin çadır, duşa kabin ve tuvalet olduğunu söyledi.

Depremden ağır yara alan Hatay’ın köylerini gezdik. Karaçay, Söğüt, Bektaşlı, Ceylanlı, Tavla ve Türkiye’nin tek Ermeni köyü Vakıfköy’de köylüler gelen çadırları yıkık evlerinin bahçelerine veya köyün ortak alanlarına kurarak yaşama tutunmaya çalışıyorlar. Depremin ilk günlerinde kapalı yollar nedeniyle gerek arama kurtarma ekiplerinin, gerek yardımların ulaşmasında sıkıntı yaşansa da konuştuğumuz köylüler sonrasında gıda, giyim, battaniye, su gibi ihtiyaçların fazlasıyla geldiğini söylüyor. Bazı köylerde halen çadır sıkıntısı var. Çadır bulamadığı için sera bahçesinde veya derme çatma naylonlarla çevrilen alanlarda konaklayan aileleri gördük. Köylülerin ortak talebi ise duşa kabinler ve tuvaletler.

ARTIK DAHA KOORDİNELİ

Karaçay Muhtarı Yusuf Kocaoğlu, “Depremlerin ardından köydeki evlerin yüzde 80’inde hasar oluştu, oturulamaz hale geldi. Köylere yardım yeterinden fazla geldi. İlk dönemlerde halk ihtiyacından fazlasını aldı. Koordinasyon eksikliği olunca da yalnız yaşayanlar, yaşlı olanlar ve yardımların dağıtıldığı noktalara gidemeyenler bu yardımlardan yeterince yararlanamadı. Şimdi yardımlar daha organize gelmeye başladı. Muhtarlar olarak sürekli kriz merkeziyle iletişim halindeyiz. İhtiyaçları ve eksiklikleri iletiyoruz. Genele baktığımızda çadır noktasında bir eksikliğimiz var” diye konuştu.

HASAR TESPİTİ YAPILSIN

Türkiye’nin tek Ermeni köyü Vakıfköy’de (Vakıflı), evlerin yüzde 70’i oturulamaz durumda. Yıkım nedeniyle varlığını devam ettirme endişesi duyan köylüler, ayakta duran evler için bir an önce hasar tespiti yapılmasını istiyor. Vakıfköy muhtarı Berç Kartun şunları söylüyor:

“Burası 35 haneli, 130 nüfuslu küçük bir Köy. Hepimiz çadırlarda kalıyoruz. Çadırlarda ilk zamanlarda sıkıntı oldu ama şu an onlar da tamamlandı. Şu an tek beklentimiz kalıcı konutlar. Onların da bu yıl içinde halledilmesi lazım.”

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/bu-koylere-dikkat-cadir-ve-tuvalete-ihtiyac-var-42230622