Simonyan’dan Gomidas’ın ‘mirası’na eklemeler

Pakrat Estukyan

Köken itibariyle halk müziği derlemeleri olmakla birlikte Gomidas düzenlemeleri ve besteleri Ermeni müzik literatüründe ‘klasik müzik’ olarak tanımlanır. Bu durum birçok sanatçının bu eserleri yeniden ve kendi üslup ve yorumlarıyla seslendirmesine alan açar. Bu bağlamda Sayat Nova Korosu’nun eski üyelerinden İlda Simonian’ın geçen yıl Ekim ayında Kalan Müzik etiketiyle çıkan ‘Heritage’ [Miras] albümü de bir geleneğin yeniden üretilmesi anlamını taşıyor.

Rahip Gomidas’a ait 12 şarkının seslendirildiği albümde kemanda Artashes Melikyan, Narek Sahakyan ve Vahe Barkhudaryan, çelloda Vahe Danielyan ile dudukta Norayr Gapoyan sanatçıya eşlik ediyor.

Çoğunlukla piyano eşliğinde duymaya alıştığımız bu şarkıların yaylı sazlarla icrası, kendine has bir derinlik katmış. Geçmişte Sergey Asdamazyan tarafından yaylı sazlar dörtlüsüne uyarlanan Gomidas türküleri, bu haliyle de özel bir dinleyici kitlesi edinmişti. Neredeyse 100 yıla yaklaşan bir geleneğin taşıyıcısı olarak Yerevan’daki Gomidas Quartet ve kendi adıyla oluşturduğu dörtlüyle konserler veren Levon Chilingirian bu geleneğin önemli temsilcileri. Geçmişte İstanbul’da da ‘Varsoha Dörtlüsü’ adıyla bilinen topluluk da Asdamazyan düzenlemeleriyle dinletiler sunmuştu.

İlda Simonian, İstanbul Devlet Konservatuarı Şan Bölümü’nü bitirdikten sonra mesleki yaşamını Hollanda’da sürdüren bir sanatçı. Daha önce yine Kalan Müzik etiketiyle yayınlanan albümünde geleneksel halk müziği örnekleri seslendiren şarkıcı, bu çalışmasıyla da adından söz ettirecek.

Agos