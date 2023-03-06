Komşuda öfke dinmiyor

Yunanistan’da meydana gelen ve 57 kişinin ölümüne neden olan tren kazasının ardından başkent Atina ve Selanik’te sokaklara inen binlerce protestocu, polisle çatıştı. Atina’daki çatışmalar sırasında gözaltına alınan 6 kişiden 5’i tutuklandı.

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Başkent Atina’da sendikalar ve siyasi örgütlerin çağrısıyla 12 bin kişi sokaklara indi. Ellerinde siyah balonlarla Sintagma Meydanı’ndaki parlamento binası önünde bir araya gelen protestocular, “Katil hükümet” yazılı pankartlar açtı. Sendika liderlerinin konuşmalarının ardından protesto daha da alevlendi. Kimlikleri belirlenemeyen bir grup polisle çatışmaya girip molotof kokteylleri atarken, barışçıl şekilde kazayı protesto etmek isteyenler bölgeden uzaklaşmaya zorlandı. Polis öfkeli kalabalığı dağıtmak için ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Gözaltına alınan 6 kişiden 5’i tutuklandı.

Bu arada polis, Selanik’te gösteri düzenleyen Yunan Komünist Partisi üyeleriyle de çatıştı. Polisin pankartlarını indirerek müdahalede bulunmasını kınayan parti yetkilileri, bunu “kışkırtma olmadan yapılmış bir saldırı” olarak niteledi.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm Yunan halkından ve özellikle kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarından özür dilemişti.

Dendias’tan tepki toplayan paylaşım

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ve Suriye’deki depremlerin yanı sıra ülkesinde yaşanan tren kazasında hayatını kaybedenler için Fener Rum Patrikhanesi’nde düzenlenen törene katıldı. Fatih Balat’ta Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi’nde, Patrik Bartholomeos’un yönettiği törende, Dendias’ın dışında Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios ile Ortadoks Rum cemaati de hazır bulundu. Tören sonunda, Bakan Dendias, Bartholomeos ve Yeorgios basına kapalı görüştü.

Öte yandan Dendias’ın, önceki gece Twitter hesabından yaptığı ve İstanbul’a gideceğini duyurduğu paylaşımında “Konstantinopolis” ifadesini kullanması tepki çekti. Dendias’ın, tepkiler üzerine Türkiye’den yaptığı paylaşımında bu kez “İstanbul” adını kullandığı görüldü.

Milliyet Gazetesi