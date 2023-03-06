Kızılbaş Kilisesi’ndeki bu şarlatanlığa kim izin veriyor?

Pastör Chris Oyakhilome’nin başı çektiği bir protestan tarikatın, Lefkoşa’da bulunan Kızılbaş Kilisesi’nde bateri eşliğinde şifa dağıtılacağı iddiasıyla düzenleyeceği etkinlik tepki çekti.

KKTC‘nin başkenti Lefkoşa‘da bulunan Kızılbaş Kilisesi‘nde düzenlenecek olan ‘Milletlere Şifa’ programı şaşkınlığa neden oldu. Kıbrıs’ta Habadçılardan sonra Protestonların da etkin bir faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

CANLI ŞİFA SERVİSİ

Nijeryalı Pastör Chris Oyakhilome’nin gerçekleştireceği programın afişlerinde ‘Milletlere Şifa, Papaz Chris ile canlı şifa servisleri, Olağanüstü mucizeler için harika beklentiler ve büyük hazırlıklar, inancı yayma kampanyasından etki raporları’ gibi ifadeler yer aldı.

SAPKIN TARİKATA HİZMET ETMESİ RAHATSIZ ETTİ

Sapkın bir tarikat olarak görülen yapının Kızılbaş Kilisesi’ni kendi çıkarları için haftanın 3 günü kullanması rahatsızlığın en büyük nedeni olarak gösterildi.



Konuyla ilgili 5Gvirusnews’de yer alan bir yazıda, ”Daha çok Protestanlık etkisi ile ortaya çıkan, Hristiyanlık inancının bitmek tükenmek bilmeyen tarikatlarının bir versiyonu olarak, tarihi kilise mekanına hakaret ederek akıllarınca ibadet ediyorlar. Yüzyıllardır Afrika’nın madenlerini çalanların, bu tür uydurma tarikatlarla da insanların akıllarını aldıklarını biliyoruz, fakat şaşırtıcı ve acı olan şehit kanları ile sulanmış bu cennet vatan topraklarında bu türden sapkınlıklara izin verilmesidir. Ne olursa olsun insanların dini inançlarına saygı duyulmalıdır. Ama bu bir ibadet ortamı değil, ancak dini kullanarak sapkınlık yapıldığı açık seçik ortada olan bir hadisedir. Lefkoşa’nın merkezinde bulunan tarihi bir mekanda dini inanç diye bateri, org koyarak müzik yapanlara ve yanında da özellikle Türkçe, “Tanrın Sözü” diye kitapçık bastırarak dağıtan bir gruba bu izni vermek doğru görünmüyor. Üstelik fazlası ile ciddiyetten de yoksun… Hristiyanlıkta din adamlarına Rahip-Papaz denilirken, Protestanlıkta daha çok Pastör olarak hitap edilir: İşte bu tarihi mekanın dini lideri de fotoğrafta bateri çalarken görünen Tanzanyalı, “Pastor Michael Odey” olarak kendini tanıttı ve telefon numarasını da verdi. Asıl sorun ve soru, -KKTC Hükümeti kültürel bir tarafı ve dini de olamayan bu sapkın faaliyetlere, hangi kurumun iradesi ile izin veriyor?” ifadeleri yer aldı.

https://www.habervakti.com/kizilbas-kilisesindeki-bu-sarlatanliga-kim-izin-veriyor