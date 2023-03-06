Irak’ta Hristiyanlar, alkolü yasaklayan düzenlemeyi iptal ettirmeye çalışıyor

Iraklı Hristiyan siyasetçiler, alkol ithalatı ve satışını yasaklayan yasayı iptal ettirmeye çalışıyor.

Cumartesi günü gümrük görevlilerine yasayı uygulamaları talimatı verildi. Tasarı, itirazlara rağmen geçen ay yasalaşmıştı.

Irak Parlamentosu’nda beş sandalyesi bulunan grup, yasanın demokratik olmadığını savunarak dava açtı.

Irak’ta kamusal alanlarda alkol tüketilmesi hoş karşılanmıyor, ancak içki satan dükkanlardan veya ruhsatlı barlardan temin edilebiliyor.

Irak Parlamentosu 25 milyon Irak dinarı (17 bin dolardan fazla) ceza verilmesini öngören yasağı ilk olarak 2016’da kabul etmişti.

BBC