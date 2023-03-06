Henrikh Mkhitaryan, İnter’in zaferine muhteşem goluyla katkıda bulundu (video)

İtalya şampiyonasının 25. haftasında Inter, Lecce’yi kendi sahasında kabul etti ve 2-0 skorluk bir zafer kazandı.

Maçın 29’uncu dakikasında Henrikh Mkhitaryan ceza sahası içinde uzaktan güzel bir şutla skoru açarken, 53’üncü dakikada Lautaru Martinez ikinci gole imza attı.

Simone Inzaghi oyundan ve takımının sonucundan memnun olduğunu ifade ederek “Çok iyi bir maç oynadık, moral üst seviyedeydi ve çok fazla baskıya göğüs gerdik. Takım, sezon boyunca pek çok takımı rahatsız eden bir rakibe karşı bu galibiyeti hak etti. Çocuklar harika bir iş çevirdiler” sözlerini dile getirdi.

Inter şu an 50 puan topladı ve Serie A’da Napoli’nin 15 puan gerisinde 2’inci sırada yer alıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/03/06/Henrikh-Mkhitaryan-İnter-futbol-İtalya-Ermeni/245028