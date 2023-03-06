Araştırmacılar Sedat Ulugana ve Kumru Toktamış’tan yeni kitap: ‘Ağrı İsyanı’nda İstanbullu bir kadın’

Artı Gerçek – Kürdoloji alanında yaptığı çalışmalarla tanınan araştırmacı ve akademisyen Sedat Ulugana ve Liberal Sanatlar ve Bilimler Akademisi öğretim üyesi olan, araştırmaları kültürel çalışmalar alanında yoğunlaşan Kumru Toktamış’ın ortak çalışması “Ağrı İsyanı’nda İstanbullu bir kadın”, yakında dipnot yayınları etiketiyle raflardaki yerini alacak.

Daha önce ‘Kürt- Ermeni Coğrafyasının Sosyopolitik Dönüşümü adlı çalışması İletişim Yayınları’ndan çıkan Sedat Ulugana, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

müşterek çalışmamız pek yakında raflardaki yerini alıyor … “Ağrı İsyanı’nda İstanbullu Bir Kadın :Yaşar Hanım’ın anıları” pic.twitter.com/K2ybI4JbaY — sedat ulugana (@zilan1930) March 4, 2023

SEDAT ULUGNA KİMDİR?

1985 yılında Adilcevaz’da doğdu. Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisansını Mardin Artuklu Üniversitesi Kürdoloji alanında yaptıktan sonra, École des Hautes Études en Sciences Sociales’den siyasi tarih alanında doktora derecesi aldı. Mardin Artuklu Üniversitesi’nde bir süre misafir öğretim görevlisi olarak Kürt dili ve edebiyatı dersleri veren Ulugana’nın başlıca çalışmaları arasında Ağrı Kürt Direnişi ve Zilan Katliamı 1926-1931 (Peri Yayınları, 2010); Tarih İçinde Konya’daki Kürtler (Peri Yayınları, 2015); Kürdün Üç Hali: Direniş Katliam ve Sürgün (Peri Yayınları, 2019); “‘Şiddet Yüzyılı’ İçinde Dört Sınırdaş Aşiret: Hesenan, Cibran, Pencînaran ve Xweytî 1837- 1937”, Kürt Aşiretleri (der. Yalçın Çakmak ve Tuncay Şur, İletişim Yayınları, 2022) başlıklı yayınlar bulunmaktadır. Ulugana’nın çeşitli dergi ve kitap derlemelerinde Kürt sorunu, Kürt mîrlikleri tarihi, Ermeni soykırımı, aşiret antropolojisi ve sözlü Kürt tarihi gibi konularda pek çok çalışması yayımlanmıştır.

KUMRU TOKTAMIŞ KİMDİR?

Lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde tamamlayan, doktora derecesini de The New School’dan alan, araştırmacı ve uluslararası insan hakları aktivisti.

10 yıldan fazla süredir Türkiye’de,1980 ve 1990 yılları arasın belgelenen İnsan hakları ihlalleri üzerine çalıştı. Birinci Dünya Savaşı’nın sonundan itibaren, Türk devlet yapısı ve Kürt hareketlilikleri arasındaki ilişkileri incelediği bir tez yayınladı.

2015 yılında, Isabel Davis ile birlikte, Gezi direnişini odağına alan ‘ Her yer Taksim’ isimli çalışmanın ortak editörlerinden biriydi.

Toktamış ayrıca 2016’da bir grup Akademisyenle birlikte Barış için Akademisyenler adlı bildirinin de imzacılarından biridir. (KÜLTÜR SANAT)

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