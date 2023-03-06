ABD’nin Irvine kentinde Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına bir anıt dikilecek

ABD Ermeni Davası Ofisi’nden aktarılan bilgilere göre ABD’nin Irvine şehri konseyi, Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına adanmış bir anıtın inşası için oybirliğiyle karar verdi.

Oylama 28 Şubat’ta gerçekleştirildi.

Ermeni Davası Konseyi’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Irvain Belediye meclisi oybirliğiyle şehrin Büyük Parkı’na Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına bir anıt dikilmesi yönünde kararı onayladı. Girişim, Ermeni Soykırımı’ndan sağ kurtulan ailesinin hikayesini anlatan Ermeni Davası ofisinden profesör Gev Abazajyan tarafından desteklendi.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/03/06/ABD-Irvine-kentinde-Ermeni-Soykırımı/245048