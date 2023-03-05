Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye’ye geliyor

DUVAR – Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bugün İstanbul’a ziyarette bulunacak. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Dendias, Fener Rum Patrikhanesi’nde gerçekleştirilecek dini törene katılacak.

Dini törenin ardından Yunanistan’daki tren kazası ve Türkiye’de 6 Şubat’taki depremlerde hayatını kaybedenler için anma töreni yapılıp dua okunacak. Dendias, İstanbul ziyareti çerçevesinde Fener Rum Patriği Bartholomeos ile de bir araya gelecek.

‘KONSTANTİNOPOLİS’E SEYAHAT EDECEĞİM’

Öte yandan, İstanbul ziyaretini Twitter hesabından duyuran Dendias, paylaşımında “Konstantinopolis’e seyahat edeceğim” ifadelerini kullandı. Dün yaptığı paylaşımda, “Yarın Konstantinopolis’e seyahat edeceğim. Ortodoks Patriklik ve Archieratic Pazar gününe katılacağım ve Hazretleri Ekümenik Patrik Bartholomew tarafından karşılanacağım” diyen Dendias, daha sonra attığı tweette ise ‘İstanbul’ kelimesine yer verdi. Dendias, ikinci paylaşımında “Yarın Türkiye ve Suriye’deki son depremlerin kurbanları ve Tempi demiryolu kazası kurbanları için İstanbul’da @EcuPatriarch anma törenine katılacağım” ifadelerini kullandı. (DIŞ HABERLER)

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