Yunan Dışişleri Bakanı, İstanbul’a Konstantinopolis adıyla hitap etti!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Fener Rum Patrikhanesi’ne katıldığı törene gitmeden önce yaptığı paylaşımda İstanbul’a Konstantinopolis dedi.

Yaptığı paylaşm şu: “I will travel to Constantinople tomorrow. I will attend the Sunday of Orthodoxy Patriarchal and Archieratic Divine Liturgy & will be received by His All Holiness, Ecumenical Patriarch Bartholomew.”

“Yarın Konstantinopolis’e seyahat edeceğim. Ortodoks Patriklik ve Archieratic Pazar gününe katılacağım ve Hazretleri Ekümenik Patrik Bartholomew tarafından karşılanacağım”

Yaptığı bu paylaşım ciddi tepki görürken Yunan Bakan, İstanbul’a gelip Patrikhane’deki etkinliğe katıldı.

İstanbul Balat’ta bulunan Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi’nde bugün ayin düzenlendi. Düzenlenen ayinde 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık büyük depremlerde ve Yunanistan’ın Larissa kentinin yakınında yaşanan tren kazasında hayatını kaybeden insanlar için anma töreni düzenlendi. Ayrıca her yıl kutlanan Ortodoks Bayramı için de etkinlikler düzenlenirken, etkinliklere Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios ile Ortadoks Rum cemaati katıldı. Fener Rum Patriği Bartholomeo töreni icra etti.

Tören bittikten sonra Yeorgios, Dendias ve Bartholomeo kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

https://www.kamudanhaber.net/yunan-disisleri-bakani-istanbula-konstantinopolis-adiyla-hitap-etti