Türkiye-Yunanistan arasında yeniden bahar rüzgarları mı esecek? Yunan Dışişleri Bakanı Niko Dendias İstanbul’da

Deprem felaketi sonrası yardıma koşan ülkeler arasında yer alan Yunanistan ile gerginlikler dinerken Yunan Dışişleri Bakanı Niko Dendias bugün İstanbul’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Dendias’ın resmi temasta bulunmayacağı öğrenildi.

Melike Çapan

Bir küs bir barışık iki komşu için yeni bir sayfa daha açılıyor. Bir senedir araları bozuk olan Türkiye-Yunanistan yeniden barış bayrağını eline aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Yunanistan’ın Türkiye’nin yardımına koşması iki ülke arasındaki gerginlikleri dindirmişti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın deprem bölgesini ziyaretiyse bir sene sonra ilk resmi temasın olmasını sağlamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basına yaptığı açıklamada Dendias’ın deprem bölgesine ziyaretini memnuniyetler karşıladıklarını söyleyerek “Canlı olarak çıkarılan her kişiden sonra sadece burada Yunanistan ekibinin değil, tüm Yunan halkının da ne kadar mutlu olduğunu gördük, izledik. İyi komşuluk böyle günlerde belli olur” demişti.

Çavuşoğlu, “İlişkilerimizi geliştirmek için başka bir deprem ve başka bir felaketi beklemek zorunda değiliz” ifadesini kullanmış, Yunan Bakan da bu söze katıldığını ifade etmişti.

Deprem felaketi iki ülke arasındaki buzları eritirken Yunanistan’da meydana gelen tren kazası sonrası 60’a yakın insanın hayatını kaybetmesinin ardından Çavuşoğlu, mevkidaşını arayarak geçmiş olsun talebinde bulunmuştu.

YUNAN DIŞİŞLERİ BAKANI NİKO DENDİAS İSTANBUL’DA

İki komşunun yaşadığı felaketin ardından Yunan Bakan dün akşam Hristiyanların en önemli yortularından biri olan Ortodoksluk Pazarı ayinine katılmak için İstanbul’daki Ekümenik Patrikhane’ye geleceğini açıkladı. Bugün sabah saat 10.00 sularında İstanbul Havalimanı’na inen Dendias’ı Yunanistan İstanbul Başkonsolos’u Georgia Sultanapoulou karşıladı. Dendias, doğruca ayine katılmak üzere Patrikhane’ye gitti.

PATRİK’TEN İKİ HALKIN İLİŞKİLERİNE VURGU

Patrik Bartholomeos, ayin sonrası yaptığı konuşmada Dendias’ın ziyaretini memnuniyetle karşıladığını ve Güney Doğuşu bölgesindeki depremindeki ve Tempi’deki kurbanlar için dua etti.

Patrik Bartholomeos, Dendias’ın deprem bölgesinde Çavuşoğlu ile bir araya gelmesini hatırlatarak, “Bu ziyaret, iki müttefik ve komşu halkın bağlarını artırıyor” dedi.

DENDİAS: SEÇİMLERDEN SONRA DAHA FARKLI KONUŞACAĞIZ

Ayin sonrası Dendias, Patrik Bartholomeos ve yeni Kıbrıs Başepiskoposu Georgios ile bir araya geldi. Basına görüntü veren üçlü açıklama yapmadı.

Edinilen bilgiye göre, Yunan Dışişleri Bakanı, deprem felaketinin sonrasında Ege’de herhangi bir ihlalin söz konusu olmadığını söyledi. Dendias’ın seçime kadar Türkiye ile ilişkilerde sürecin bu şekilde devam edeceğini ve seçimden sonra daha farklı konuşacaklarını ifade ettiği öğrenildi.

Dendias, Türkiye’ye gelmeden önce istikşafi görüşmeleri yeniden başlatmak istediklerini söylemişti.

Cavuşoğlu ile telefonda konuşan Dendias’ın kendisinin Doha’da olduğunu ama bir şeye ihtiyacı olursa söylemesini istediği de gelen bilgiler arasında.

Kendi ülkesindeki felakete rağmen Dendias’ın ziyareti iki ülke ilişkileri açısından büyük bir öneme sahip. Bundan sonra iki ülkenin yakın zamanda bakanlar düzeyinde bir araya gelmesi bekleniyor.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Ekaterina Sakellarapoulou ve Başbakan Kiryakos Miçotakis, deprem felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak taziyelerini iletmişti. Aynı zamanda, Erdoğan tren kazası sonrası Sakellarapoulou ve Miçotakis’e mesaj göndermişti.

Öte yandan Erdoğan’ın “Benim için Miçotakis diye biri yok” çıkışının ardından yeniden Yunan başbakanla bir araya gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

GEÇEN SENE MİÇOTAKİS KATILMIŞTI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geçen sene Ortodoksluk Pazarı ayinine bizzat kendisi gelmişti. Patrikhane’deki ayine katılan Miçotakis, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya gelmişti.

İki liderin samimi fotoğraflar vermesinin yanı sıra basında çıkan haberlerde görüşmede olumlu bir havanın estiği ifade edilmişti.

Liderler basına herhangi bir açıklama yapmamıştı.

ABD’YE ŞİKAYET GERİLİMİ BAŞLATMIŞTI

Tam 2 ay sonra Mayıs ayında Miçotakis’in ABD Kongresi’ndeki konuşması iki ülkenin arasını açtı.

Yunan başbakan, “Kıbrıs’ta iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceklerini” söylemişti.

Miçotakis, isim vermeden Türkiye’nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini dile getirmiş, ABD Kongresinden Türkiye’ye yapılacak muhtemel silah satışlarında Doğu Akdeniz’deki durumu göz önünde bulundurmasını istemişti.

ERDOĞAN: BENİM İÇİN MİÇOTAKİS DİYE BİRİSİ YOK

Erdoğan, Miçotakis’e sert tepki vererek “Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Bundan sonrasını kendi düşünsün. Kimlerle görüşecek, kimlere üs kurduracaksa kurdursun. ABD de F-16’lar konusunda herhalde Miçotakis’in ağzına bakmayacaktır” demişti.

https://www.gercekgundem.com/dunya/turkiye-yunanistan-arasinda-yeniden-bahar-ruzgarlari-mi-esecek-yunan-disisleri-bakani-niko-dendias-istanbulda-413987