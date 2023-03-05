Şengal’de Ezidilerin toplu mezarı açılıyor

DUVAR – Musul’un Şengal ilçesinde, IŞİD’in yaptığı soykırımda öldürülen Ezidilerin toplu mezarları açılıyor. Şengal’in Hemedan köyünde yer alan ve kazılmaya başlanan toplu mezarda, IŞİD tarafından katledilen en az 30 kişinin cesedinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Kazı, Bağdat hükümeti ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) koordinasyonu ile gerçekleştiriliyor ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından denetleniyor.

IŞİD’in Ezidi vatanı Şengal’i ele geçirip soykırım yaptığı 2014 yılından bu yana IKBY ve sivil toplum kuruluşlarının yaptığı araştırmalarda, 6 bin 500 Ezidi kadın ve çocuğun kaçırılarak köleleştirildiği, 1500’e yakın Ezidi kadının cinsel saldırıya maruz kaldığı, yaklaşık 400 bin Ezidi’nin göç ettiği belirlendi. 2 bin 880 kişi ise hala kayıp. 2014’te dönemin IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani’nin talimatıyla IŞİD tarafından kaçırılan Ezidiler’i kurtarmak için merkezi Duhok’ta bulunan Ezidiler’i Kurtarma Ofisi kuruldu. (DIŞ HABERLER)

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