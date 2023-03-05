Karabağ’da resmi araca ateş açıldı: Üç polis memuru hayatını kaybetti

Ermenistan medyası ve Karabağ makamları Azerbaycan silahlı kuvvetlerine bağlı bir grubunu Pasaport ve Vize Dairesi görevlilerine ait bir araca ateş açtığını ve üç polis memurunun öldüğünü duyurdu.

Karabağ yetkililerinin açıklamasına göre Teğmen Armen Babayan, Binbaşı David Danielyan ve Teğmen Ararat Gasparyan hayatını kaybetti.

Açılan ateş sonucu bir polis memuru da ağır yaralandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Ermeni tarafını “Stepanakert-Ghaibalishen-Lisagor karayolu boyunca askeri teçhizat ve asker nakletmeye çalışmakla” suçladı. Açıklamaya göre Azerbaycan sınır muhafızları evrak kontrolü amacıyla konvoyu durdurdu ve ardından çatışma başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, her iki tarafta da ölü ve yaralı olduğunu iddia ediyor.

Ermenistan’dan “Onurum Var” grubunun milletvekili Tigran Abrahamyan, Facebook sayfasında, Azerbaycan’ın saldırısı ve 3 Karabağ polisinin ölümünden sonra çatışmalar yaşandığını yazdı. Abrahamyan, Azerbaycan silahlı kuvvetlerine bağlı grubun elverişli pozisyonlara ulaşmak için mevzii bir ilerleme sağlamaya çalışmış ve o anda Karabağ polislerinin yola çıkmış olabileceğini yazdı.

(Ermenistan Kamu Radyosu, BBC Azerbaycanca)

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