Karabağ’da çatışma: 2 Azerbaycan askeri, 3 Ermenistan polisi öldü

Azerbaycan, Karabağ’da Ermeni güçlerin açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusundan 2 askerin öldüğünü duyurdu. Ermenistan basını ise çatışmada 3 polisin öldüğünü duyurdu.

DUVAR – Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ve Azerbaycan askerleri arasında Karabağ’da çatışma çıktığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, geçici olarak Rus unsurların konuşlandırıldığı ve Ermeni nüfusun yaşadığı Azerbaycan topraklarına Ermenistan’dan Hankendi-Halfeli-Turşsu yolu kullanılarak askeri teçhizat, mühimmat ve personel nakliyesi yapıldığı yönündeki bilgiler üzerine Azerbaycan askerleri harekete geçti.

Açıklamada, sabah saatlerinde Azerbaycan askerlerinin yasa dışı askeri nakliye yapan bir aracı kontrol amacıyla durdurmak istediği, araçtakilerin ateş açması üzerine çatışma çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, “Karabağ’daki yasa dışı Ermeni güçlerin provokasyonu sonucu Şehriyar Alibeyli ve Eşgin Hüseynov isimli askerlerin şehit olduğunu” açıkladı.

Ermenistan basınında, çatışmada 3 Ermeni polis memurunun öldüğü yönünde haberler yer aldı. (HABER MERKEZİ)

https://www.gazeteduvar.com.tr/karabagda-catisma-2-azerbaycan-askeri-3-ermenistan-polisi-oldu-haber-1606819