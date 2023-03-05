İzmir’den ayrıldıktan sonra İtalya açıklarında batan göçmen teknesi sonrası Papa’dan çağrı

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, İzmir’den ayrıldıktan sonra İtalya açıklarında batan göçmen teknesi nedeniyle yetkililere ‘Akdeniz’de insan kaçakçılığını bitirme’ çağrısı yaptı.

Papa Francis, İtalya’nın Calabria bölgesi açıklarında meydana gelen ve en az 70 göçmenin hayatını kaybettiği tekne faciasından duyduğu üzüntüyü paylaştı.

Aziz Petrus Meydanı’nda toplanan kalabalığa seslenen Papa, “Bu tür trajedilerin yeniden yaşanmaması için çağrımı yineliyorum: İnsan tacirleri durdurulsun.” ifadelerini kullandı.

Papa konuşmasını, “Umut yolculukları bir daha ölüm yolculuklarına dönüşmesin, Akdeniz’in berrak suları artık böyle dramatik kazalarla kana bulanmasın.” şeklinde sürdürdü.

Vatikan lideri, tekne kazasının kurbanları, aileleri ve hayatta kalanlar için dua ettiğini söyledi.

200 göçmen taşıdığı tahmin edilen teknenin ikiye ayrılıp batması sonrası yetkililer 70 kişinin cenazesine ulaşabildi. Teknede bulunan 80 kişiyse hayatta kalmayı başardı.

Göçmen teknesinin Türkiye’den hareket ettiği ve Afgan, Pakistanlı, İranlı, Somalili ve Suriyeli göçmenleri taşıdığı bildirildi.

Olaya ilişkin insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alınırken savcılar, yetkililerin kaza sonrası müdahale çalışmalarını incelemeye aldı. Yetkililer, tekne faciası sonrası arama kurtarma çalışmalarında yavaş hareket etmekle suçlanıyordu.

Göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen aşırı sağcı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Papa’nın açıklamalarına destek verdi. Meloni de hafta içinde Avrupa Birliği liderlerini yasa dışı göçü durdurmak için daha fazlasını yapmaya çağırmıştı.

https://tr.euronews.com/2023/03/05/izmirden-ayrildiktan-sonra-italya-aciklarinda-batan-gocme-teknesi-sonrasi-papadan-cagri