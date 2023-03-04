SERDAR ÜNSAL,”İREVAN(ERİVAN) BİR TÜRK YURDUDUR BİR GÜN ORAYA KAVUŞACAĞIZ

Araştırmacı eğitimci yazar Iğdır Azerbaycan Evi Derneği başkanı Serdar Ünsal, Azerbaycan televizyonu olan Aztv ‘ye bir demeç vererek,”Erivan bir Türk yurdudur. Babaannemin, dedemin doğduğu topraklardır. Birgün bu topraklara kavuşacağız”dedi.

Tv çekimlerinde AZTV muhabiri Yalçın Tahiroğlu’nun sorularını cevaplandıran Ünsal şunları söyledi:” Her bir Azerbaycan Türk’ü için, Erivan şehri, bugünkü Ermenistan toprakları bir o kadar değerli ve kıymetlidir. Çeşitli dönemlerde Erivan şehrinin bulunduğu arazi Urartu, Sasani, Arap hilafeti, Saciler, Şeddadiler, Selçuklular, İldenizliler, İlhaniler, Timur, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safevi, Avşarlar, Kacarlar, Çar Rusyası devletlerinin sınırları içerisinde bulundu. Yalnız 1918 yılında Güney Kafkasya’da ilk Ermeni devleti kurulduktan sonra Erivan şehri Ermenistan’ın başkentine dönüştü.

Eskiden sadece Azerbaycan Türklerinin yerleşik oldukları bu şehrin ismi ortaçağ yazılı kaynaklarında Revan, Erivan, İrivan olarak geçmektedir. XIX yüzyılın başlarında Rus birlikleri tarafından işğal edildikten sonra sehrin ismi Erivan olarak değiştirildi.

Erivan şehri ve çevresindeki yerleşim birimlerinin, nehirlerin, göllerin isimlerinin büyük bir kısmının Azerbaycan Türkçesinde olması bir kez daha kanıtlamaktadır ki, bu topraklar Azerbaycanlıların eski yerleşim birimlerindendir. İrevan(Erivan )şehrinde yapılan kazılarda ortaya çıkan maddi kültürel örnekler içinde şimdiye kadar Ermenilere ait herhangi bir örneğe rastlanmamıştır.

Şu an Ermenistan Cumhuriyeti topraklarının ve onun başkenti Erivan’ın Ermenilerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu topraklar eski Türk-Oğuz yurdudur.”

Ünsal, Biz bir gün ata topraklarımız olan Erivan’a döneceğiz. Tepebaşı mahallesinde bulunan babaannemi evini alacağız. Göğ mescidde (Gök cami)namaz kılacağız. Üç renkli Azerbaycan bayrağını dalgalandıracağız. Karabağ işgalden kurtuldu şimdi hedefimiz İrevan’dır Bunun mücadelesini vereceğiz. Bugün Ermeniler gelip Van da Akdamar adasında ayin yapıyor. Biz BM dilekçe verdik gidip Ermenistan’da Göğ mescid (Gök Cami) de Cuma namazı kılalım kabul etmediler. Benim yazdığım Babaannemin Erivan ‘dan kaçış hikayesi olan “Yüreğim İrevan’da kaldı” romanında Ermenilerin yaptığı soykırımlar açıkça anlatılıyor. 1918 yılında doğduğu toprakları bırakmak zorunda kalan ölümden, soykırımdan kaçan doğduğu topraklara hasret ölen Türklerin torunları olarak yüreğimiz İrevan’da dır bir gün İrevan’a geri döneceğiz.”dedi. Haber: Zeki Şıktaş

https://yesiligdir.com/haber/detay/32773