Aydınlık Gelecek Beyoğlu grubu seçmenlerle buluştu

İşhan Erdinç

12 Mart’ta yapılacak Beyoğlu Üç Horan Vakfı yönetim kurulu seçimi için yarışan gruplardan Aydınlık Gelecek Beyoğlu, Feriköy’de seçmenler ile buluştu.

2 Mart Perşembe günü Feriköy Nazar Şirinoğlu Salonu’ndaki buluşmaya Samatya Surp Kevork Kilisesi Vakfı Onursal Başkanı Melkon Karaköse, Eski Cemaat Vakıfları Temsilcisi Prof. Dr. Toros Alcan, AK Parti MKYK Üyesi Dr. Sevan Sıvacıoğlu, Feriköy Surp Vartanants Kilisesi Vakfı Manuk Öğer ve yönetim kurulu üyeleri; bazı kilise vakıf başkan ve yöneticileri ile halk katıldı.

Toplantıda grup üyesi Rafi Süzme moderatörlük görevini üstlendi.

Süzme konuşmasına Maraş depremlerinde hayatını kaybedenleri anarak başladı.

Grup olarak uyumlu çalıştıklarını söyleyen Süzme, seçime beyaz renk ile gireceklerini hatırlattı ve ekibe yeni katılan Aren Bağ, Gülizar Artuç, Sevan Karabetoğlu, Ariana Beştepe ve Ğazar Sabunci’yi tanıttı.

Yeni üyeler kendi hayat hikayeleri hakkında bilgi verdi ve katılımcılara teşekkür ettiler.

Süzme, vakfı 17 kişi ile değil, halkla birlikte yöneteceklerini söyledi.

Buluşmada grubun hazırladığı sunum katılımcılarla paylaşıldı.

Ğazar Sabunci, “Surp Harutyun Kilisesi restorasyon gerekçesiyle kapalı. Duyumlara göre yenileme başlamamış. Eksiklikler var. Düzenlemeler yapılacak. Şişli Mezarlığı bakımsız ve yıllardır sahipsiz. Bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Yaşlılar ve engelliler için kolaylıklar sağlanacak. Elektronik sistem eksikliği var. Bunu getirip işlemler hızlanacak” dedi ve halkı sandığa davet ederek gençlerin oy kullanması gerektiğini belirtti.

Eğitim başlığı altında Haçik Canel, Lena Yeniyorgan, Rafi Süzme ve Sevan Karabetoğlu sunum yaptı. Yeniyorgan, öncelikli olarak çocuklara yatırım yapacaklarını söyledi ve şöyle konuştu:

“Tüm kaynakları eğitime kullanacağımıza söz veriyoruz. Ermenicenin yanı sıra bir başka yabancı dili de öğreteceğiz. Kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler yetiştirmeye çalışacağız. Akademik başarının yanı sıra sosyal ve kültürel alanda mezun olmalarını sağlayacağız.”

Dr. Sevan Karabetoğlu, sistemin değişmesi gerektiğini vurgulayarak doğru iletişim ve birlikte çalışma kültürünün hayata geçmesinin zorunlu olduğunun altını çizdi.

Haçik Canel, eğitimde devrim başlatacaklarını söyledi. Canel, “25 Aralık tarihinde seçim yapılsaydı büyük bir kaosla karşılaşacaktık. Devletimizin yardımıyla destek gördük. Patrik Sahak Maşalyan olmak üzere teşekkür ediyoruz. Dr. Sevan Sıvacıoğlu’na da teşekkür ederiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Emlak ve kiralama başlığında ise Azat Zare Karakaş, Hagop Beştepe, Taşkın Özdemir ve Gülizar Artuç konuşmalar yaptı.

Grubun şeffaf bir yönetim biçimiyle vakfı yöneteceğini söyleyen Artuç, mevcut yapı stokunu arttıracaklarını belirtti ve şöyle dedi:

“Bazı yapılar bakımsız. Gelirleri artırmak en büyük hedefimiz. Bu gerekiyor. İşimizin kolay olmayacağını biliyoruz, mevcut durum tespiti yapmamız gerekiyor. Günü kurtaran değil, geleceği düşünmemiz lazım. Alt kadrolara ihtiyacımız var. Konusunda uzman kişilerden yardım alacağız. Beyoğlu’ndan söz ediyoruz. Düzenli adımlarla ve kararlarla bunun neticelerini alabiliriz.”

Vakfın en büyük gelir kaynağı olan Tokatlıyan Han’ın tarihçesi hakkında bilgi veren Artuç, Han’ın binanın son halini fotoğraflarla kamuoyuna anlattı. Han ile ilgili çeşitli projeleri olduğunu belirten Artuç, “Tokatlıyan uzun süreli uluslararası bir firmaya verilebilir. Alışveriş merkezi olabilir. Bir katında restoran olabilir. Bir katında da sanal ofisler olabilir. Sanat merkezi de alternatifler arasında var. Kısa vadede şunu yapabiliriz demek erken” diyerek sözlerini tamamladı.

Hukuki İşler başlığı adı altında konuşma yapan Aren Dadıroğlu, Beyoğlu Vakfı’nın mülklerinin 1936 beyannamesine bakılarak yeniden gözden geçirileceğini, tespit edilen yeni mülklerin ise dava yoluyla vakfa kazandırılacağını ifade etti.

Dadıroğlu, “Bu emlakları geri döndürmemiz lazım ki eğitimi, sosyal yardımları ve diğer ihtiyaçlarımızı finanse edelim. İkinci başlık sosyal yardımla alakalı. Bunun PSYK’da yapıyoruz. İhtiyaç sahiplerimiz hukuki destek istedi mi PSYK’ya başvuruyor. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Danışmanlık vermeye çalışıyoruz. Hukuki destek meşakkatli bir iş. Belki bunu vakıflarla birlikte üst kademeye çıkartabiliriz” dedi.

Mali işler başlığında ise Ayk Nalbantkazaroğlu konuşma yaptı. Vakfın gelir ve giderlerini bilmediklerini söyleyen Nalbantkazaroğlu, “Toplumla şeffaf olarak paylaşacağız. Usulsüzlüklerle ilgili de hesap soracağız. Giderleri azaltmak önemli. Diğer vakıflarla da dayanışma halinde olacağız. Sosyal sorumluluk projeleri için bütçe ayıracağız. Deprem için de fon oluşturacağız. Her kurum faydalanacak” dedi.

Denetleme başlığında konuşma yapan Taşkın Özdemir, “Hesap verilebilirlik ilk ve tek önceliğimiz olacak. Her şey resmi olacak. Tokatlıyan ile ilgili kararları biz değil halkımızla birlikte karar vereceğiz. Vakfa ait tüm harcamalar takip edilecek. Bilançolar bağımsız denetim firmaları tarafından denetlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacak. Beyaz bir sayfa açmak için geliyoruz” dedi.

Sayat Gürün, aday olmasından ötürü Esayan’da uzun yıllar çalışan akrabasının mevcut yönetim tarafından işine son verildiğini söyledi. Lusavoriç Korosu ve Maral Müzik ve Dans Topluluğu’nun ait olduğu yere döneceğini vurgulayan Gürün, Naregyan Salonu’nu daha aktif hale getireceklerini ve çocuk tiyatroları için çalışma yapacaklarını belirtti. Gençlik kollarının kurulacağını ve geleceğin yönetici adaylarının çıkacağını söyleyen Gürün, Ermeni basınına da destek verileceğini belirtti.

Gürün, Esayan Okulu’ndan Yetişenler Derneği salonunu herkese açacaklarını belirtti.

Grubun başkan adayı Aksel Topalyan, Aydınlık Gelecek ekibinin canla başla çalıştığını söyledi. Topalyan, “Altı grup yarışıyor. Ben birleştiremediğim için özür dilerim. Ben elimden geleni yaptım. Yapabildiğim budur. Herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Agos