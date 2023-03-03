Şair Arsen Canyan hayatını kaybetti

1938 Vakıfköy doğumlu Arsen Canyan liseyi İstanbul Surp Haç Tıbrevank’ta okudu. İstanbul Üniversitesi Pedagoji ve Psikoloji bölümünü bitirdi, Ermeni okullarında öğretmenlik yaptı.

Canyan 1978 yılında ailesi ile birlikte Ermenistan’a yerleşti.

Türkiye’de yaşadığı yıllarda şiir kitapları yayınlayan Canyan Ermenistan’da Doğu Dilleri Enstitüsü’nde Türkçe eğitmenliği yaptı.

Canyan’ın oğlu Birinci Karabağ Savaşı’nda hayatını kaybetti. Kızı ise Türkiyeli bir Ermeni ile evlenerek tekrar Türkiye’ye yerleşti.

Canyan’ın Marmara gazetesinde şiir ve yazıları yayınlandı. Nesir eserlerinden oluşan çalışmaları ise 2010 yılında “Dedemin Kollarından Geliyorum” başlığıyla Ermenistan’da yayınlandı.

Canyan ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.

Agos