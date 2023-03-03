Aziz Georgios Kilisesi için onarım kararı

Antakya’daki depremde zarar gören 659 yıllık Aziz Georgios Kilisesi’nin tescilli olmadığı gerekçesiyle yıkımına karar verildiği belirtilmişti. İletişim Başkanlığı kilisenin onarılacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 659 yıllık yapı hakkında tarihi eser statüsünde olmadığı için yıkım kararı verildiğini iddia etti. Kilisenin iki yıl önce restore edildiğini belirten Polat, “Bugüne kadar tescillenmemesi incelenmeli. Restorasyona rağmen hasar alması yanlış restorasyondan cinayet olur” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ise kilisenin onarılacağını açıkladı. İletişim Başkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

“İddiaya konu kilisenin korunması ve kültür varlığı olarak tesciline yönelik tespit çalışması Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarınca 11 Şubat tarihinde yapılmıştır. Korunması ve Tescili Yönetmeliğinin 6’ıncı maddesi gereğince., tespiti yapılan bir yapıya izinsiz müdahalede bulunulamaz. Yapılan çalışmalar sonrasında habere konu olan kilise bilimsel yöntemlerle aslına uygun olarak onarılacaktır. ‘Hatay’da bulunan ‘659 yıllık Aziz Georgios Kilisesi için tarihi eser statüsünde olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı verildi’ iddiası gerçek dışıdır”

Kilisenin yıkılmaması gerektiğini belirten HDP Mardin milletvekli Tuma Çelik ise yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

“Tarihi boyunca ağır depremler yaşamasına rağmen bugüne kadar gelmeyi başaran bu kilisenin restorasyon yapılmış olmasına rağmen son depremde ağır hasar almasının sorumluları da ortaya çıkartılmalıdır.”

“Bilindiği gibi Kültürel miras yapıları, kentlerin dokusunun korunması için olmazsa olmaz yapılardır. Bu yüzden de başta söz konusu kilise olmak üzere Antakya’daki kültürel miras yapılarının korunması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yerel yetkililerin, gerekli hassasiyeti göstermesi gerekir. Dolayısıyla başta 659 yıllık Mor Circis Kilisesi olmak üzere son depremde hasar görmüş bütün tarihi yapıların incelenerek restore edilmesi ve korunması konusunda hassasiyeti gösterilmesi ve gerekli çalışmaların yapılmasını bekliyoruz.”

Agos