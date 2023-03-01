İzmir’de 92 parça tarihi eser ele geçirildi

İzmir’de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 92 parça tarihi eser ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bayındır ve Torbalı’daki 2 evde tarihi eserler olduğu istihbaratıyla harekete geçti. Belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 20 Sikke, 7 mühür, 1 heykelcik ve 64 parça küçük boyutlu metal obje ele geçirdi ayrıca 2 dedektöre el koydu.

Tarihi eserler, İl Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet’ suçundan işlem başlatıldı.

Hürriyet Gazetesi