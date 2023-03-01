Depremde hasar alan 659 yıllık kilise için yıkım kararı: Bakanlık yetkilisi kiliseleri karıştırdı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat, Hatay’da depremde hasar gören 659 yıllık Aziz Georgis Kilisesi’nin tescillenmemesi nedeniyle hakkında yıkım kararının çıkarılmasına tepki gösterdi. Yapının tescilli olduğunu söyleyen Kültür Bakanlığı yetkilisi ise “kiliseleri karıştırdı.”

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören yapıların arasında birçok tarihi eser de bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Hatay’da bulunan 659 yıllık Aziz Georgios Kilisesi’nin tarihi eser statüsüne alınmayarak yıkım kararı alınmasına tepki gösterdi.

Twitter üzerinden kilisede gerçekleşen hasarın görüntülerini paylaşan Polat, kilisede henüz 2 sene önce yapılan restorasyonun yanlışlığına dikkat çekerek yıkım kararını “cinayet” olarak nitelendirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bir yetkilinin ise tescilli olduğunu söyleyerek 79 kilometre uzaklıktaki Aziz Nikola Kilisesi’nin paylaşması, yetkililerin “ilgisini” ortaya koydu.

BAKANLIĞIN ‘İLGİSİ’

Polat’ın paylaşımlarına cevap veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Birol İnceciköz ise İskenderun’da bulunan Aziz Nikola Kilisesi’nin görsellerini paylaştı.

İnceciköz’ün “Bahsettiğiniz yapı zaten tescilli, bakanlığımızın ilgili tüm birimleri şu an sahada tespit çalışmaları gerçekleştiriyor. Milletçe birlik ve beraberlik içinde olduğumuz bu günlerde kamuoyunu yanlış yönlendiren paylaşımlarda bulunmanın kültürümüzde yeri olmadığını belirtmek isterim” ifadeleriyle yaptığı paylaşım, bakanlığın tarihi eserlere verdiği “önemi” bir kez daha gözler önüne serdi.

İnceciköz’ün “kamuoyunu yanlış yönlendirmekle” suçladığı Polat, yetkiliye cevaben “Keşke bilgisini verdiğiniz kilisenin hangi kilise olduğuna, bizim bahsettiğimizle bir alakası olmadığına baksaydınız. Altınözü Aziz Georgios Kilisesi diye İskenderun Aziz Nikola Kilisesi’nin bilgisini veriyorsunuz. Tescil fişini de göndereyim. Aralarında 79 km var” ifadelerini kullandı.

659 yıllık Hatay Aziz Georgios Kilisesi’ni tarihi eser statüsüne almayarak yıkım kararını kim vermişse acilen dursun. 📌 Bugüne kadar tescillenmemesi incelenmeli 📌 Daha 2 senelik restorasyona rağmen hasar alması yanlış restorasyondan Cinayet olur! yapı acilen tescillenmeli pic.twitter.com/a04ND1fzUK — Mahir Polat (@mhrpolat) February 28, 2023

Keşke bilgisini verdiğiniz kilisenin hangi kilise olduğuna, bizim bahsettiğimizle bir alakası olmadığına baksaydınız. Altınözü Aziz Georgios Kilisesi diye İskenderun Aziz Nikola Kilisesi’nin bilgisini veriyorsunuz. Tescil fişini de göndereyim. Aralarında 79 km var. https://t.co/ObBfoQOLpu pic.twitter.com/7BZF9eGgbE — Mahir Polat (@mhrpolat) February 28, 2023

BirGün Gazetesi