Beştaş: Hatay’da Hıristiyan yurttaşlarımız hedef gösteriliyor

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, bugün TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alarak 6 Şubat depremlerinden sonra yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Beştaş “Son günlerde özellikle Hataylı Hristiyanlara karşı medyada dolaşan ve Hristiyan yurttaşlarımızı hedefleştiren çok sayıda yayın devreye sokuldu. El-Kaide ve ÖSO çeteleri hesaba katıldığında hemen yanı başında bu hedef göstermenin sonuçları çok ciddi riskler barındırıyor” dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Enkazları kaldıracağız, yaraları saracağız’ sözleriyle ilgili olarak,

“‘Enkazları kaldırıyoruz’ dediği yerde hala bedenler var. Halk cenazeleri beklerken, enkazları yeni binaların dikileceği alanlar olarak göremezler. Enkaz alanları binlerce insanın kayıp olarak geçeceği birer suç mahallidir. Delillerin bu titizlikle tespit edilmesi gerekiyor. Enkazlar daha şimdiden delil karartma yerleri oldu. Her yerden bu konuda çok sayıda başvuru alıyoruz” dedi.

Beştaş şöyle devam etti.

“Molozların döküldüğü alanlar çok önemli. Ekoloji örgütleri raporlarına göre Adıyaman’da merkezde resmi kayıtların aksine 5 binin üzerinde bina yıkımı ve enkaz olduğu söyleniyor. Bu devasa molozların Adıyaman’da dökülmeye başlandığı yer, Adıyaman Belediyesi imzalı ‘Moloz dökmek yasaktır’ tabelasının olduğu bir dere yatağı. Molozların boşaltıldığı dere yatağındaki su Antep ve Urfa halkının içme suyunun karşılandığı Karakaya Barajı’na karışıyor. Bu halk sağlığını ciddi bir şekilde tehdit ediyor.”

Beştaş sosyal medyada bir kilisenin kurduğu aşevinin hedef gösterildiği görüntüleri hatırlatarak şöyle dedi:

“Hatay’da camiler gibi cemevleri gibi kiliseler de zarar gördü. Yüzlerce yıllık tarihi kiliselerde yıkılmış birçok Hristiyan yurttaşlarımızda diğer yurttaşlar gibi maalesef hayatını kaybetti. Hatta deprem sonrası ellerindeki imkanlarla aş evleri ve destek çadırları açtıklarına bizzat tanıklık ettim. Fakat son günlerde özellikle Hataylı Hristiyanlara karşı medyada dolaşan ve Hristiyan yurttaşlarımızı hedefleştiren çok sayıda yayın devreye sokuldu. El-Kaide ve ÖSO çeteleri hesaba katıldığında hemen yanı başında bu hedef göstermenin sonuçları çok ciddi riskler barındırıyor.”

(ANKA)

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