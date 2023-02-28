Papa Françesko, Kitab-ı Mukaddes Şirketleri Birliği’nden Bir Heyeti Kabul Etti

Geçen hafta Kitab-ı Mukaddes Şirketleri Birliği’nden bir heyet Vatikan’ı ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde heyet, Kitab-ı Mukaddes Şirketleri Birliği’nin (United Bible Society) 80 yıldır Kutsal Kitap çevirisi ve Hristiyanlar arasındaki birliğin ilerletilmesi konusunda yaptığı çalışmalar hakkında Papa Françesko ile görüş alışverişinde bulundu.

Papalığın Hristiyanlar Arasındaki Birliği İlerletme Departmanı (Dicastery for Promoting Christian Unity) Başkanı Kardinal Kurt Koch’un yanı sıra, aynı kurumdan Episkopos Brian Farrell and Mons. Juan Usma Gómez de toplantıda hazır bulundular. Papa Françesko, Kitab-ı Mukaddes Şirketlerine yönelik takdirini dile getirdi ve dünya çapında hizmet çabalarını desteklediğini ifade etti.

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Kitab-ı Mukaddes Şirketleri Birliği’ni temsil eden heyet, Elaine Duncan (Dönem Başkanı), Dirk Gevers (Genel Sekreter), Robert Cunville (Fahri Başkan), Mathew Punnoose (Kurul Üyesi), Alexander M. Schweitzer (Kutsal Kitap Tercümelerinden Sorumlu Müdür) ve Rosalee Velloso Ewell’den (Kilise İlişkileri Direktörü) oluşmaktaydı.

Görüşmede Kutsal Kitap çevirilerinde daha fazla iş birliği olanaklarının ilerletilmesinin altı çizildi ve “Kutsal Kitap Çevirilerinde Kiliseler Arası İş Birliği İçin Yönergeler” adlı ortak kılavuzun bir revizyondan geçirilebileceğinden bahsedildi. Papalığın ilgili departmanı, teknolojinin hızla gelişmesi ve buna paralel Kutsal Kitap çeviri sürecini olumlu anlamda etkilemesine rağmen, insan unsurunun tercüme faaliyetinde anahtar bir rol üstlenmeye devam etmesinin gerektiğine dair güçlü inancını ifade etti.

Papa Françesko, buluşmaya katılanlara yönelik yaptığı konuşmada, Tanrı Sözü’nü dünyanın dört bir yanına yayan ilk Hristiyanların hizmetini değerlendirdi. Günümüzde Hristiyanların karşılaştığı zulüm ve zorlukların Havariler ve ilk Kilise dönemini anımsattığını belirtti.

Papa Françesko, Kitab-ı Mukaddes Şirketleri Birliği’ne Tanrı Sözü’nün dünya çapında yayılmasına yardımcı olmak için yaptıkları çalışmalardan dolayı şu sözlerle teşekkür etti:

“Çeşitli dillerde çeviriler yayımlayarak ve bunları farklı kıtalara ulaştırarak Kutsal Kitap’a hizmet etmek övgüye değer bir iştir. Kutsal Ruh’un her zaman hizmetinize rehberlik etmesini ve etkinliğini sürdürmesini diliyorum. Yalnızca Kutsal Ruh, Kutsal Yazıları işiten kişilerin imanlarına sadık olmalarını sağlayabilir ve İsa Mesih aracılığıyla Tanrı ile karşılaşmaları için Tanrı’nın derin gizemlerini açıklayabilir.”(Hyetert)

https://haber.sat7turk.com/papa-francesko-kitab-i-mukaddes-sirketleri-birliginden-bir-heyeti-kabul-etti/