Hristiyanların kurduğu yardım çadırının başında video çekip hedef gösterdiler

Artı Gerçek – Maraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay’da kilise tarafından kurulan yardım çadırı, bölgeye gelen tarikatçılar tarafından hedef gösterildi. Bursa Uludağ Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’ne (BUKEDDER) mensup iki tarikatçı, kilise tarafından kurulan çadırı hedef gösteren bir video yayınlayarak “Buraları boş bırakmamamız lazım” dedi.

Çadırın başında video çeken tarikatçılar, Hristiyan yerlilerin bulunduğu Hatay’da kilisenin aş evi açtığını ve güler yüzle “aşırı yumuşak” davranarak depremzede vatandaşları kendilerine çekmeye çalıştıklarını öne sürdü.

Yemek dağıtıp etrafı temizleyen kilise mensuplarının insanları ‘Hristiyanlığa çekmek’ amacı ile hareket ettiğini savunan tarikatçılar, yayınladıkları videoda İsmailağa Cemaati’ni bölgeye çağırdı.

Videoda şu ifadeler kullanıldı:

‘ÖZEL EĞİTİLMİŞ ELEMANLAR BUNLAR’

“Hemen şu karşımızda kilise var. Orada kilise aş evi açmış. Ayin de yapıyorlar sabahları.Yanlarına gittiğimizde elimizi öpecek derecede mütevazı, yumuşak davranıp insanları kendilerine çekmek için olanca gayretiyle çaba sarfediyorlar. Her sabah şu çevreyi komple temizliyorlar millete şirin görünmek için. Yemek ısmarlıyorlar “aman gelin, nolur gitmeyin” gibi sürekli böyle bir insanları çekme hali var. Allah muhafaza eylesin. Özel eğitilmiş, kilisenin elemanları. Seçilmiş, eğitilmiş insanlar bunlar. O yüzden bizim burada olmamız lazım. Hocalarımız mutlaka buraları boş bırakmasın.”

DÜNYANIN İLK KATOLİK KİLİSESİ HATAY’DA

Antakya birçok dinden ve inançtan insanların huzur içinde yaşadığı cami, kilise ve havra´nın bir arada olduğu bir kültür merkezi konumunda. Hıristiyanlar için en önemli 10 kutsal merkezden biri de Antakya’da bulunuyor.

Hatay´da, dünyanın ilk Katolik Kilisesi olan Saint Pierre Kilisesi bulunuyor. Hıristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan Hatay, aynı zamanda dört büyük patriklik merkezinden de biri. St. Simon Stylite Manastırı, Yayladağı Barleam Manastırı ve Keldağı Barleam Manastırı önemli manastırları arasında yer alıyor.

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