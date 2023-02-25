Malatya’nın tek kilisesi ‘Taşhoron Kilisesi’ depremde hasar gördü

Malatya’nın günümüzde tek ayakta kalan kilisesi olma özelliği taşıyan Taşhoron Kilisesi Kahramanmaraş merkezli depremin ardından hasar gördü.

Malatya ili Yeşilyurt ilçesi, Çavuşoğlu mahallesinde yer alan Taşhoron Kilisesi bir diğer adıyla “Kutsal Üçlü Kilise”, 1893 yılında Ermeniler ve Süryaniler tarafından yapıldı. Ermeni cemaatine bir süre hizmet eden Kilise 1900’lü yıllarda kullanım dışı kaldı. Kullanılmayan kilisenin tahribatını önlemek amacıyla dış kapısı ve pencereleri biriketlerle örülerek korumaya alınmış olmasına rağmen 1970’li yıllarda tuğladan yapılmış kubbesi çökmekten kurtulamadı. Daha sonraki yıllarda Ermeni Cemaatinin ve Malatya sivil toplum kuruluşlarının çabasıyla 2013 yılında restoresine başlanan kilisenin çalışmaları ancak 2021 yılında bitirilebildi. Restore edilen kilisenin tuğladan olan kubbesi bu kez 19 tonluk demir bir kafes olarak inşa edildi ve yakın zamanda yapılan bir ayinle kilise ibadete açıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki depremin ardından Taşhoron Kilisesi duvarlarında büyük çatlaklar oluştu. Emniyet yetkililerince çevresi bantlanan ve içeriye kimsenin bırakılmadığı kilisenin kapısına Kültür ve Turizm Bakanlığınca “Tescilli Kültür Varlığıdır İzinsiz Müdahale edilemez!” yazılı bir uyarıda asıldı.

https://www.gunestv.com/malatyanin-tek-kilisesi-tashoron-kilisesi-depremde-hasar-gordu-45769-haberi