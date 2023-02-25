Gökhan ZanGökhan Zan’dan duygulandıran paylaşım: Kürtçe şarkılar söyledim, Hristiyanca dualara ortak oldum

Hatayspor Yardımcısı Antrenörü Gökhan Zan, 6 Şubat’taki depremlerin ardından bölgedeki dayanışmayı paylaştığı bir gönderiyle anlattı. Zan, okuyanları duygulandıran paylaşımında “Ben Hatay’da doğdum. Evet ben Alevi doğdum. Arkadaşımın başı derde girdi, Sünni oldum. Ninem gibi sevdiğim komşum öldü, cenazesine kiliseye gittim, Hristiyan oldum. Aslında ben sadece insan oldum.” ifadelerine yer verdi.

Hatayspor yardımcı antrenörü, eski milli futbolcu Gökhan Zan, önce 6 Şubat’ta Maraş merkezli depremlerin ardından 20 Şubat’ta 6,4 ve 5,8’lik depremlerin yıkıma yol açtığı Hatay’dan yaptığı paylaşımlara devam ediyor.

Zan son olarak Instagram’dan yaptığı paylaşımda deprem bölgesindeki dayanışmayı şu sözlerle anlattı:

‘BEN SADECE İNSAN OLDUM’

Ben Hatay’da doğdum. Evet ben Alevi doğdum. Arkadaşımın başı derde girdi, Sünni oldum. Ninem gibi sevdiğim komşum öldü, cenazesine kiliseye gittim, Hristiyan oldum.

Evimize misafir geldi, yemeğimi yedi, onlarla Yahudi oldum. Kürtçe şarkılar söyledim. Sünnice halaylar çektim. Hristiyanca dualara ortak oldum. Aslında ben sadece insan oldum. Çünkü ben Hatay’da doğdum.

https://www.karar.com/hayat-haberleri/gokhan-zandan-duygulandiran-paylasim-kurtce-sarkilar-soyledim-1730724