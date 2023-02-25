Depremde zarar gören kültür varlıklarına yapılan bağışlar için düzenleme

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), depremde zarar gören taşınmaz kültür varlıkları için yapılan bağış ve yardımların yüzde 100’ünün vergi matrahından düşüleceğini açıkladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), depremde zarar gören taşınmaz kültür varlıkları için yapılan bağış ve yardımlara ilişkin açıklama yaptı.

VGM’den yapılan açıklamada, “Kurumumuz bünyesinde yer alan, deprem bölgelerinde hasar görmüş 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarıyla alakalı bakım, onarım, yaşatma, rölöve, restorasyon ve restitüsyonların yapılmasında her türlü ayni-nakdi bağış ile yardımlar ve harcamaların yüzde 100’ü vergi matrahından düşürülecektir.” ifadeleri kullanıldı.

6 Şubat K.Maraş ve 20 Şubat Hatay merkezli depremler bölgede çok sayıda kilise, cami ve sinagog hasar görmüş, bir kısmı kullanılamaz hale gelmişti.

(Ajanslar)

Agos