KÖRFEZ ÜLKELERİ KİTABI MUKADDES ŞİRKETİ MÜDÜRÜNÜN ZİYARETİ

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri, 24 Şubat 2023, Cuma, öğleden sonra, Türkiye Kitabı Mukaddes Şirketi müdürü Tamar Karasu’nun refakatiyle, Kitabı Mukaddes Şirketi Körfez Ülkeleri Genel Sekreteri Dr. Hrayr Cebeciyan’ı kabul etti. Ziyarette Rahip Hovagim Seropyan da hazır bulundu.

Saygıdeğer konuk, Kitabı Mukaddes Şirketi’nin Orta Doğu ülkeleri toplantısına katılmak üzere şehrimizde bulunduğunu, Patrik Hazretleri’nin hayır dualarını almak için bu ziyareti gerçekleştirdiğini dile getirdi. Öncelikle depremde halkımızın çektiği acılardan dolayı taziyelerini ileterek, Patrikliğimize ve Patrik Hazretleri’nin şahsında cemaatimize geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ruhani Önderimiz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, afet nedeniyle cemaatimizin uğradığı zarar ve acıları anlattı.

Görüşmede, Kitabı Mukaddes Şirketi ve Patriklik Makamı’nın faaliyetleri hakkında istişarede bulunuldu ve sonunda Patrik Hazretleri saygıdeğer konuğa hizmetlerinde başarılar diledi.

Kaynak։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad