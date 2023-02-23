Lahey Adalet Divanı: Azerbaycan Laçin Koridoru’ndaki ablukayı kaldırmalı

Yusuf Özkan

Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı, Azerbaycan’ın, Dağlık Karabağ bölgesinde, Ermeniler’in tek geçiş güzergahı olan Laçin Koridoru’ndaki ablukanın kaldırması gerektiğine karar verdi.

Birleşmiş Milletler’e bağlı uluslararası mahkeme, “onarılamaz hasarı önlemek için” Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki tek kara bağlantısı olan koridorun açılması gerektiğini vurguladı.

Lahey Uluslararası Adalet Divanı, Azerbaycan yönetiminin, Laçin Koridoru’ndan malların serbest geçişini yeniden sağlamak için “mümkün olan tüm önlemleri alması” gerektiğinin altını çizdi.

Dağlık Karabağ’daki Ermeni nüfusun yaşadığı bölge ile Ermenistan arasındaki tek kara bağlantısı olan koridor, 12 Aralık 2022’den bu yana Azerbaycanlı çevreciler tarafından ablukaya alınmıştı.

Ermenistan, abluka nedeniyle bölgedeki Ermeni nüfusun gıda ve ilaç sıkıntısı yaşadığını belirterek, “insani kriz” uyarısı yapıyordu.

Azerbaycan yönetimi ise, abluka ile ilgisinin bulunmadığını savunuyordu.

Laçin Koridoru, 2020’den bu yana Rus barış gücü askerlerinin kontrolü altında bulunuyor.

Azerbaycanlı çevre örgütlerine bağlı olduklarını belirten bir grup aktivist, bölgedeki madenlerin yasa dışı olarak işletildiğini savunarak 12 Aralık 2022’de Laçin Koridoru’nu kapattı.

Erivan yönetimi, koridorun Şuşa kenti yakınlarındaki Rus güçlerinin kontrol noktasında başlayan protestolar nedeniyle, Ermeni topluluğa yönelik insani yardımların ulaşmadığını dile getiriyordu.

Azerbaycan hükümeti ise, iklim aktivistlerinin bölgedeki yasadışı madencilikle ilgili meşru endişeleri bulunduğunu belirtiyordu.

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarda 6 bin 800 asker öldü.

Rusya yönetiminin arabuluculuğu sonucu 2020’de taraflar arasında ateşkes anlaşması imzalandı.

https://www.bbc.com/turkce/articles/cgr0g70988vo