Köse: Dokumacılık dünya çapında bilinen bir meslek

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Halı dokumacılığı sanatıyla uğraşan Mustafa Köse, “Dokumacılık dünya çapında bilinen bir meslek. Halı dokumacılığında tamir olayı ise en önemli ögelerden birisi. Tamiratı ve dokumacılığı sevmeyen birisi bu mesleği icra edemez, sevsin ki yapabilsin” dedi

Halı dokumacılığı mesleğine tamirat ile başladığını söyleyen Mustafa Köse, yaklaşık 45 yıldır bu işle uğraştığını dile getirdi. Halı dokumacılığı sanatını anlatan Mustafa Köse, “1970’li yıllarda bir Ermeni bu işin tadilatını yapmış daha sonra Sultanhanılı hemşehrilerimiz onlardan bu işi öğrenmişler. Ama ilk zamanlar Ermeni adam bu işi bize göstermek istememiş, yani bize öyle anlatırlar. Tabi bu iş ayrı bir sektör. Tamiratı olsun, dokumacılığı olsun dünya çapında bilinen bir meslek. Halı dokumacılığında tamir olayı en önemli şeylerden biri. Tamiratı ve dokumacılığı sevmeyen birisi bu mesleği icra edemez, sevsin ki yapabilsin” şeklinde konuştu.

RUHUNDAN BİR ŞEYLER KATMALI

Mustafa Köse, halı tamiratında motiflerin hepsinin birebir uyumlu olması gerektiğini belirtti. Aksi takdirde modelin eksik çıkacağını ifade eden Köse şunları dile getirdi: “Halı dokuyan kişi halıya ruhundan bir şeyler katar. Çünkü eğer motifler yamuk olursa bunu yapan kişi işini baştan salma yapmış olur. Ama eğer model nizami bir şekilde yapıldıysa işini çok iyi yapmış olur.”

TÜRKİYE’DE DESTEK YOK

1980 ve 2010 yılları arasında bu mesleğin çok popüler olduğunu söyleyen Mustafa Köse, “Şuan artık bu meslek gelecek vadetmiyor çünkü devletin desteklediği bir iş değil. Mesela İran’da, Çin’de devlet bu sanatı destekler ama bizim ülkemizde maalesef yok. Bu mesleği insanlar kendi çabasıyla yapmaya çalışıyor. Bizim gibi 50-60 yaş aralığındaki insanlar geçmişte bu mesleği yapmış şuanda da yapacak bir işi olmadığı için bu mesleği devam ediyor’ dedi.

BİR KÜLTÜR YOK OLUYOR

Anadolu’da bu işi yapan birisi olarak çok üzüldüğünü dile getiren Mustafa Köse, insanların kendi elleriyle bu kültürü yok ettiğini vurguladı. Köse, “Nasıl mı yok ettik; halıları kestik, paspas yaptık ve halen daha da yapıyorlar. Dokumacılığı bulan biziz ama kendi kültürümüzü yok ediyoruz. Bundan 20 sene sonra Anadolu’da dokumacılık diye bir şey kalmayacak, yeni nesil sadece müzelerde görecek’’ diye konuştu.

Haber : Dilan Çetinkaya

https://anadoludabugun.com.tr/kultur-sanat/kose-dokumacilik-dunya-capinda-bilinen-bir-meslek-185488h