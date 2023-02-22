Yolcu Tiyatro, Gomidas’ı sezon sonuna kadar depremzedelerle dayanışma için oynayacak

Yolcu Tiyatro, ödüllü oyunu Gomidas’ı sezon sonuna kadar depremzedelerle dayanışma için oynayacağını açıkladı. Oyunun her gösteriminin kazancının yüzde 25’i, afet bölgesinde dayanışma faaliyeti gösterilen farklı kurumlara bağışlanacak.

Yolcu Tiyatro, ödüllü Gomidas oyununu sezon sonu olan Haziran ayına kadar depremzedelerle dayanışma için oynayacağını açıkladı.

Yolcu Tiyatro’dan yapılan açıklamada, “Gomidas oyunumuzu sezon sonu olan Haziran ayına kadar depremzedelerle dayanışma için oynuyoruz” dendi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Her ay oyunlarımızdaki kazancın %25’ini afet bölgesinde çalışan farklı bir kuruma bağışlayarak depremzedelere nefes olmaya devam etmek istiyoruz.

Devletin ilgili kurumlarını, sorumluluklarını yerine getirmeleri, sürdürülebilir ve kalıcı çözümler bulmaları için göreve çağırıyoruz.

Sanatçıları ve seyircilerimizi #hepberaberiz demeye ve depremzedeler için nefes olmaya davet ediyoruz.

ÖDÜLLÜ OYUN

Gomidas, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği üyelerinin değerlendirmesiyle verilen 2022 yılı 29. Tiyatro Ödülleri’nde en iyi yapım seçilmiş, 24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’ne dört dalda aday gösterilmiş, oyunun yazarı Ahmet Sami Özbudak da Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında verilen Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’nü ‘En Başarılı Yazar’ kategorisinde almıştı.

2020 yılında 24. İstanbul Tiyatro Festivali’nde Türkçe ve Fransızca prömiyerlerini yapan ve geçtiğimiz sezon boyunca yoğun ilgiyle izlenen Gomidas, bu sezon da Fehmi Karaarslan ve Hagop Mamigonyan şefliğindeki Lusavoriç Korosu’nun performansıyla Kumpkapı’daki Surp Vortvots Vorodman Kilisesi’nde sahnelenmeye devam ediyor.

Oyunun planlanan seanslarına buradan ulaşabilirsiniz.

GOMİDAS’IN KONUSU

Oyunun tanıtım bülteninde şu ifadeler yer alıyor:

Osmanlı döneminde yaşamış, Ermeni, Osmanlı ve dünya kültüründe kuvvetli bir iz bırakmış büyük bir sanatçı; müzisyen ve müzik araştırmacısı Gomidas’ın hayat hikâyesine bir yolculuk… Gomidas ile son yıllarını geçirdiği akıl hastanesinde buluşan seyirci, sanatçının zihnindeki hayali koyunun peşinde Kütahya’dan Eçmiyadzin’e, oradan da Berlin, Paris ve İstanbul’a yolculuğa çıkacak. “Sesinin duyulduğu yer deniz kıyısı olan” bu eşsiz ses ve titiz araştırmacının hem kendini hem de müziğini keşfediş anlarına tanık olacağız. “Müzik kutusu” olarak adlandırdığı Ermenistan kırsalından topladığı şarkıları, kilisenin müzisyenliği seçmesine olan tavrını ve 1915’te Ermeni aydınlarla birlikte İstanbul’dan sürülüşünü Gomidas Vartabed’in ağzından dinlerken, bütün hikâyeye Lusavoriç* Korosu eşlik edecek. Hem Fransızca hem de Türkçe oynanacak olan oyunda, seyirci dilediği dili seçebilecek.

OYUNUN KÜNYESİ

Yazan-Yöneten: Ahmet Sami Özbudak

Prodüktör-Süpervizör: Ersin Umut Güler

Oynayan: Fehmi Karaarslan

Müzik: Gomidas Vartabed

Müzik Direktörü Ve Koro Şefi: Hagop Mamigonyan

Topluluk: Lusavoriç Korosu

Hareket Tasarımı: Selçuk Göldere

Kostüm Tasarımı: Özlem Kaya

Işık Tasarımı: Cem Yılmazer

Türkçe’den Fransızca’ya Çeviren: Serra Yılmaz, Yiğit Bener

Prodüksiyon Sorumlusu: Mahir Yıldız Yönetmen

Yardımcısı: Duygu Pelit

Karakter Dramaturjisi: Sonya Dicle Çetin

Asistanlar: Emre Can Sancar, Özlem Yılmaz

Afiş Tasarımı: Uğurcan Ataoğlu

Oyun Fotoğrafları: Orhan Cem Çetin, Saygın Serdaroğlu

https://www.birgun.net/haber/yolcu-tiyatro-gomidas-i-sezon-sonuna-kadar-depremzedelerle-dayanisma-icin-oynayacak-422376