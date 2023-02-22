Uluslararası Adalet Divanı’ndan Azerbaycan’a ‘Laçin koridorunu açın’ talimatı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı, Azerbaycan’a Laçin koridorunu açmasını ve buradan Ermenistan’ın Dağlık Karabağ bölgesine serbestçe geçiş sağlaması talimatını verdi.

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’a doğrudan erişimini sağlayan tek kara yolu olan Laçin koridoru, çevreci aktivist olduklarını iddia eden protestocuların çadır kurarak trafiği durdurduğu 12 Aralık’tan bu yana kapalı durumda.

Mahkeme bugün açıkladığı kararda koridordaki trafiğin hala kesintiye uğradığını, “gıda, ilaç ve diğer hayat kurtarıcı tıbbi malzemelerinde eksikliğe” neden olduğunu ve Dağlık Karabağ’daki Ermenileri kritik tıbbi bakımdan mahrum bıraktığına dair kanıtlara sahip olduğunu belirtti.

Lahey mahkemesi bu nedenle Azerbaycan’ın “Laçin koridoru boyunca kişilerin, araçların ve yüklerin her iki yönde de engelsiz hareketini sağlamak için elindeki tüm tedbirleri alması” talimatını verdi.

Azerbaycan, aktivistlerin yasadışı madencilik olarak nitelendirdikleri faaliyete karşı meşru bir protesto düzenlediklerini ifade ediyor.

Ermenistan ise geçtiğimiz ay mahkemeye Azerbaycan’ın ablukasının “etnik temizliğe” izin vermek üzere tasarlandığını belirtmişti. Bakü ise abluka ile ilgili iddiaları reddediyor.

Azerbaycan’ın “mayın temizleme” talebi reddedildi

Öte yandan mahkeme, Azerbaycan’ın Ermenistan’ın daha önce kontrol ettiği bölgelerdeki kara mayınlarının temizlenmesine yardımcı olması ve Azeri vatandaşlarının eski evlerine dönmelerini engelleyen patlayıcı cihazların yerleştirilmesine son vermesi için geçici tedbir talebini reddetti.

Mahkeme bunun yerine, 2021 yılında iki ülke tarafından açılan “kısasa kısas” davalarında aldığı acil önlemlere atıfta bulunarak her iki ülkeye de çatışmayı daha da kötüleştirecek adımlar atmaları ve birbirlerinin vatandaşlarına karşı ırkçı nefretin kışkırtılmasını engellemelerini emretti.

Hollanda’nın başkenti Lahey’de ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek amacıyla kurulan Uluslararası Adalet Divanı’nı kararları bağlayıcı, ancak bunları uygulamak için bir yaptırım mekanizması bulunmuyor.

https://tr.euronews.com/2023/02/22/uluslararasi-adalet-divanindan-azerbaycana-lacin-koridorunu-acin-talimati