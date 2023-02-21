Vakıflıköy’de hasar ve çadır ihtiyacı

Dünkü iki depremin ardından Vakıflıköy’de bazı binalarda yeni hasarlar oluştu. Köyde çadır ihtiyacı var. Kilise Vakfı başkanı Cem Çapar’ın annesinin ayağı kırıldı. Kimi binalar artık kullanılamayacak durumda.

Dün (20 Şubat) saat 20.04’te merkez üssü Hatay’ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.. Bu depremin ardından Samandağ’da 5,8 ve 5,2 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedildi. Enkaz altında kalanlar oldu. 6 kişi hayatını kaybetti.

Vakıflıköy’de de hasar oluştu. Bazı binalarda yeni hasarlar oluştu. Köyde acil çadır ihtiyacı var. Kilise Vakfı Başkanı Cem Çapar’ın annesinin ayığı kırıldı.

Patrikhane’den yapılan açıklamada köyün kilisesinde de yeni hasarlar oluştuğu belirtildi.

Agos