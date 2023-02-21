Spertsyan: “Ermenistan’ı seçtiğimde kalbimin sesini dinledim, bu benim seçimim, bunu ailemle bile konuşmadım”

Ermenistan milli takımının ve Rusya’nın Krasnodar kulübünün orta saha oyuncusu Eduard Spertsyan, milli takıma transferinden ve Kaparos ile olan ilişkisinden bahsetti Sport.ru sitesine verdiği röportajda.

Milli takımı ve kulübünün tamamen farklı duygulara yol açtığını ifade eden futbolcu Milli takımda ilk defa tüm ülkenin arkasında durduğu durumla karşılaştığını dile getirdi.

Yakın zamana kadar Ermenistan Milli takımının, arka arkaya iki UEFA Kupası kazanan Sevilla’nın kökeninde yer alan Joaquin Caparos tarafından yönetildiğini hatırlatan Spertsyan Caparos’un o takım hakkında, Sergio Ramos hakkında pek çok hikaye anlattığını her zaman birinci olmaya çalışmaları gerektiğini söylediğini dile getirdi.

Milli takımı sayesinde Henrikh Mkhitaryan ile tanışan Eduard Spertsyan’a Mkhitaryan “Her zaman kalbinin sesini dinle” diye tavsiyede bulunmuştur.

Spertsyan da şimdi “Ermenistan’ı seçtiğimde kalbimi dinledim. Bu benim seçimim, bunu ailemle bile konuşmadım. Ve hiçbir şeyden pişman değilim” diyor ve Ermenistan Milli takımında yer akmanın sevincini ifade ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/02/21/Spertsyan-Ermenistan-futbol-Rusya/244465