Ermenistan Hakkında Her Şey; Ermenistan Bayrağının Anlamı, Ermenistan Başkenti Neresidir? Saat Farkı Ne Kadar, Para Birimi Nedir?

Ermenistan’ın Asya’da yer alan bir ülke olduğunu söylemek mümkün. Ermenistan’ın resmi ismi ise Ermenistan Cumhuriyeti olarak ifade edilebilir. Ermenistan, denize kıyısı olmayan bir ülke olarak bilinmektedir. Ülkenin başkenti ise Erivan olarak bilinmektedir. Ermenistan üniter, demokratik ve çok partili bir ulus devletidir.

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Ermenistan Hakkında Her Şey

Ermenistan hakkında az bilinen bilgileri öğrenmek isteyebilirsiniz. Ermenistan’da en eski manastırların ve kiliselerin yer aldığını söylemek de mümkün olmaktadır. Taron bölgesinde kurulan en eski manastır 4. yüzyılda kurulmuştur ve Taron bölgesinde yer almaktadır. Ermeniler tarafından ortaokullarda satranç dersinin zorunlu ders olarak okutulduğunu söylemekte mümkün olmaktadır. Türkiye sınırları içerisinde yer alan Ağrı dağı, Ermeniler için kutsal bir sembol olma özelliğine sahiptir. Ermeniler tarafından Ararat dağı olarak da bilinen Ağrı dağı, ülkenin sembollerinden birisi olarak ifade edilebilir.

Yerevan ise dünyanın en eski başkentlerinden birisi olarak bilinmektedir. Başkent Erivan’da evlerin yapımında pembe renkli taşlar kullanılmıştır. Bu nedenle pembe renkli şehir olarak da bilindiğini söylemek mümkün olmaktadır.

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Ermenistan Bayrağının Anlamı

Ermenistan anayasasına göre bayrakta yer alan kırmızı renk ile Ermeniler tarafından verilen hayatta kalma mücadelesinin, Hristiyan inancının korunmasını ve Dağlık Ermenistan’ın sembolü niteliğindedir. Bayrakta bulunan mavi renk ise barışçıl bir şekilde gökyüzü altında yaşama isteğini ifade etmektedir.

Ermenistan bayrağındaki turuncu renk ise halkın çalışkanlığını ve yaratıcılığını gösteren bir niteliğe sahiptir. Ermenistan’ın bayrağında, renklerin yatay olarak yer aldığı söylenebilir. En üstte kırmızı, ortada mavi ve en alt kısımda ise turuncu yatay çizgiler Ermenistan bayrağını oluşturmaktadır.

Ermenistan Başkenti Neresidir?

Ermenistan’ın başkenti Erivan olarak bilinmektedir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden Ermenistan’ın başkenti de Erivan olarak ifade edilebilir. Ermenistan, dünyanın en az nüfusa sahip olan ülkelerinden birisi olarak bilinmektedir. Ermeniler tarafından kendi vatandaşlarına Hay denilmektedir. Ülkelerine ise Hayastan denildiğini söylemek mümkündür.

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Ermenistan Saat Farkı Ne Kadar?

Erivan ile Türkiye saati arasında 1 saat zaman farklı vardır. Ermenistan yerel saatinin Türkiye’ye göre 1 saat ilerde olduğunu söylemek de mümkün olmaktadır.

Ermenistan Para Birimi Nedir?

Ermenistan’da kullanılan para birimi, Ermenistan Dramı olarak bilinmektedir. Dramın alt birimi “luma” olarak bilinmektedir.

Ermenistan Yönetim Şekli

Ermenistan’ın yönetim şekli çok partili, üniter ve demokratik bir ulus devlet olarak ifade edilebilir. Ermenistan, Hristiyanlığı resmi din olarak kabul eden ilk devlet olarak bilinmektedir. Ermenistan gelişmekte olan ülkeler arasında yer almaktadır.

Ermenistan Fiziki Yapısı

Ermenistan’ın fiziki yapısı göz önünde bulundurulduğunda topraklarının genel olarak dağlık olduğunu söylemek mümkün olmaktadır. Ülkenin en yüksek noktasının ise Aragast dağı olarak bilindiği söylenebilir.

Ermenistan İklimi

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Ermenistan’ın ikliminin kuru bir kara iklimine sahip olduğu bilinmektedir. Yüksekliğe göre ise iklimin değişikliğe uğradığını söylemek mümkündür. Ermenistan yazları genel olarak sıcak bir iklime sahiptir. Dağ eteklerinin yüksek bölümlerinde ise sıcaklığın düştüğü bilinmektedir.

Ermenistan Ekonomisi

Ermenistan’ın ekonomisi, sanayi ve tarıma dayalıdır. Özellikle şarap yapımında kullanılan üzüm, başlıca tarım ürünü olarak ifade edilebilir. Hayvancılık Ermenistan’da fazla gelişmemiş olmamasına rağmen çiftlik hayvancılığının yapıldığını söylemek mümkün olmaktadır. Ekonomik açıdan madencilikte son derece önemlidir.

https://www.cnnturk.com/seyahat/ermenistan-hakkinda-her-sey-ermenistan-bayraginin-anlami-ermenistan-baskenti-neresidir-saat-farki-ne-kadar-para-birimi-nedir