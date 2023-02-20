Satılık cehennem!

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Ali Baş

Martin Luther, keşiş olarak biliniyor. Aslında üniversitede hocadır. Protestanlık mezhebinin öncüsüdür.

Luteryancılığı geliştiren ve yayan kişidir.

Ama en önemli yaptığı iş Almanya’da tüm baskılara rağmen Kutsal Kitapları İncil’i Latinceden Almancaya tercüme edilmesini sağlamak oldu.

Luther yargılandı da…

Martin Luther duruşma sırasında yargıçlara seslendi:

-Milleti cehennemle korkutup, cenneti para karşılığı satıyorsunuz. Sıkıysa cehennemi satsanız ya?

Yargıçlardan biri şunu söyledi:

-Cehennemi kim alır ki?

-Ben alıyorum, neyse parası vereyim…

Bedava verdiler, cehennemi…

Martin Luther. Duruşma bitince kapının önüne çıktı duruşma sonucunu merak eden binlerce kişiye şöyle dedi:

-Cehennemi satın aldım benimdir! Bundan sonra oraya kimseyi almayacağım korkmayın!

…/…

Halk Cehennem korkusu ve kilise baskısından işte böyle kurtuldu. Almanya’da aydınlanma devri başladı!

Biz diyabetli günlere devam ediyoruz…

SAĞLAM GÜZEL VE KULLANIŞLI OLSUN

Yaşanan depremlerde 2 bin yılık Cendere Köprüsü’nün yıkılmaması dikkat çekici bir haber olarak sunuldu…

Adıyaman Cendere köprüsü, MS 200 yılları başlarında Romalılar tarafından yapılan, dünyanın halen kullanılmakta olan en eski kemer köprülerinden birisi…

Arkeologlar Derneği Başkanı Dr. Soner Ateşoğulları’na soruyorlar, “neden yıkılmadı”

Yanıtı kısa:

-Demek ki Romalılar malzemeden çalmamışlar.

MÖ 1. yüzılda yaşamış olan Romalı mimar Vitruvius başarılı bir mimarlık için şu üç kelimeyi kullanıyor…

“Utilitas, Firmitas, Venustas!

Türkçesi şu…

Kullanışlılık, sağlamlık, güzellik…

Günümüz yapılarında bu üçüne birden çok az rastlıyoruz…

TANE TANE ANLATTI!

CHP İl Başkanı Recep Taşel, geçen günlerde düzenlediği basın toplantısında “seçim olacak mı?” sorularına da açıklık getirdi…

Taşel, seçim tarihinin ancak Anayasa ile değiştirilebileceğini söyledi.

Tane tane anlattı:

–Devletin tüm kurumlarının bu gerçeği iyi bilmesi gerekmektedir. Anayasamızın ilgili maddeleri açıktır, Seçim savaş dışında ertelenemez. Savaş durumunda bile kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi alır.

–Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de YSK’nın da afet halinde seçimi erteleme diye bir yetkisi yoktur. Yüksek Seçim Kurulu’nun böyle bir şey talep etmesi, demokrasiye darbe girişimi olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu tür bir girişimi bu şekilde ele alacağız!

…/…

Şimdilik, iktidar kanadından “seçim ertelensin” diyen yok! Ancak, nabız yokluyorlar…

Şimdilik “nabız atmıyor?”

GÜNÜN SÖZÜ!

Tanıdığım en güzel insanlar yenilgiyi, acıyı, mücadeleyi, kaybı yaşamış olan ve diplerden çıkış yolunu kendileri bulmuş insanlardır. Güzel insanlar öylece ortaya çıkmazlar; onlar oluşurlar…

-Elisabeth Kübler-Ross

http://www.anadolugazetesi.com/makale/satilik-cehennem-.html