Hatay’da ardarda 6,4 ve 5,8’lik depremler: Enkaz altında kalanlar var

AFAD, saat 20.04’te merkez üssü Hatay’ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Bu depremin ardından Samandağ’da 5,8 ve 5,2 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedildi. Enkaz altında kalanlar olduğu bildiriliyor.

Bölgede bazı binaların yıkıldığı ve yaralılar olduğu bildiriliyor. Ambulanslar sürekli hareket halinde.

Bölgede çok sayıda bina 6 Şubat depremi nedeniyle enkaz halindeydi.

Ancak ardarda gelen iki depremin yeni yıkımlara yol açtığı bildiriliyor.

Hatay Valisi Rahmi Doğan “Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor.” dedi.

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş enkaz altında bazı vatandaşların bulunduğunu bu yönde ihbarlar alındığını söyledi.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz “Samandağ’ın tamamında elektrikler kesildi. Ağır hasalı olan binaların bir kısmının yıkıldığını gördük. İletişim hatlarında sıkıntı var. Bazı binalarda enkaz altında vatandaşlarımızın da olabileceği yönünde bilgiler aldık” dedi

AFAD, “Vatandaşlarımızın deniz seviyesinden 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir.” dedi.

Adana Valisi Süleyman Elban “Hatay merkezli meydana gelen depremler nedeniyle kentte herhangi bir yıkım yaşanmadı.” dedi.

Depremin ardından Antakya’da bulunan Mustafa Kemal Araştırma Hastanesi’nde hastaların önlem amaçlı olarak tahliye edildiği belirtildi.

Kentte belli bölgelerde elektrik kesildi, sahra hastanesine giden yolun bir kısmı çöktü, kalan şeritten hastaneye ulaşım sağlanıyor.

Depremlerin şiddetli hissedildiği bildiriliyor. Her ki depremin de artçı değil yeni depremler olduğu belirtiliyor.

Prof. Dr. Okan Tüysüz haber kanallarına yaptığı açıklamada “Bu tetiklenen bir deprem, artçı bir deprem değil” değerlendirmesinde bulundu. Tüysüz hem bu depremin hem de önceki depremin artçı sarsıntılarının devam edeceğini söyledi. Hatay’ın Defne ve Samandağ ilçelerinde meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremler İsrail, Mısır, Lübnan ve Suriye’nin çeşitli bölgelerinde de hissedildi.



https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28214/hatay-da-ardarda-6-4-ve-5-8-lik-depremler-enkaz-altinda-kalanlar-var