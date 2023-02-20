Efsanevi foto muhabiri Ara Güler’in hayatı film oluyor. Ona ”İstanbul’un gözü” derlerdi

2018 yılında kaybettiğimiz efsanevi foto muhabiri, fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in hayatı beyazperdeye aktarılıyor.

Dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak kabul edilen ve Türkiye’nin en çok tanınan fotoğrafçısı Ara Gülerr’in hayatı film oluyor. Pablo Picasso’dan Winston Churchill’e 20. yüzyılın en ikonik fotoğraflarına imza atan foto muhabiri Ara Güler’in yaşamını, yönetmen ikili Aren Perdeci ve Ela Almayanac filme alacak.





Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ile Ara Güler Müzesi’nin sahibi olan Doğuş Grubu’nun üstlendiği biyografik projeyi, Kara Kedi Film şirketi çekecek.



Filmde Ara Güler’i kimin canlandıracağı henüz bilinmiyor.





Ara Güler, fotoğraf ajansı Magnum’un kurucu ortağı ünlü fotoğrafçı Henri Cartier-Bresson’un bizzat kaydını yaptırmasıyla uzun yıllar bu ajansa çalıştı.



2018’de hayatını kaybeden Güler, 20. yüzyılın en önemli şahsiyetlerini belgelemenin yanı sıra ona “İstanbul’un Gözü” lakabını kazandıran, eski İstanbul’a dair fotoğraflarıyla ün kazandı.

ARA GÜLER KİMDİR*

Ara Güler, 16 Ağustos 1928’de İstanbul Beyoğlu’nda dünyaya geldi. Varlıklı bir Ermeni ailesinde dünyaya gelen Güler’in tam adı Aram Güleryan’dır. Annesinin adı Verjin’dir. Babası eczacı Dacat Bey’dir. Dacat Bey’in ilk işyeri, Hacopulo Han 16 numarada Panosyan’la birlikte açtığı ecza deposudur. Sonraları Hacopulo Han 38 numarada açtığı eczanesini bir acil yardım servisi gibi işleten Dacat Bey burada yaralılara pansuman, kırıklara-çıkıklara ilk yardım gibi işlemler yaptı.

Ara Güler hangi okullara gitti?

Ara Güler, 1951 yılında Kuruçeşmedeki Getronagan Ermeni Lisesi’nden mezun oldu. Lisedeyken Film stüdyolarında sinemacılığın her dalında çalışıan Güler, aynı zamanda Muhsin Ertuğrul’un tiyatro kurslarına devam etti. Çünkü yönetmen veya oyun yazarı olmak istiyordu. 1950’de Yeni İstanbul gazetesinde gazeteciliğe başlarken aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğrenim görüyordu. Ancak o, gazeteci olmaya karar verdi.

İlk fotoğrafı Atatürk heykeli oldu

Ara Güler’e lise yıllarında babası ilk 35 milimlik film makinesini ve bir fotoğraf makinesi alıp Yeni İstanbul gazetesine ‘foto muhabiri’ olarak işe girmesine yardımcı olmuştur. İlk çektiği fotoğraf ; 1950 yılında Ticaniler denen gerici bir grubun kırdıkları Gümüşsuyu’ndaki Atatürk heykelinin fotoğrafıdır.

Magnum Ajansı’nda muhabirlik yaptı

1953’te Paris Magnum Ajansı’na muhabir oldu. Ardından 1954 yılında Hayat Dergisi’nde fotoğraf bölüm şefi olarak çalışmaya başladı. 1958’de ise Time-Life, Paris-Match ve Der Stern dergilerinde fotoğraf muhabirliği yaptı.

ASMP’de tek Türk üye

1958’de Time-Life, Paris-Match ve Der Stern dergilerinin yakın doğu foto muhabirliği görevlerini üstlendi. 1961’de askerlik görevini tamamladı ve Hayat Dergisi’nde fotograf bölüm şefliği yaptı. İngiltere’de yayımlanan Photography Annual antalojisi Ara Güler’i dünyanın en iyi yedi fotografçısından biri olarak tanımladı. Aynı yıl içerisinde ASMP’ye (Amerikan Dergi Fotografçıları Derneği) tek Türk üye olarak kabul edildi. Bu arada, Bertrand Russell, Winston Churchill, Arnold Toynbee, Picasso, Salvador Dali gibi birçok ünlünün fotoğrafını çekti, röportajlar yaptı.

4 tane savaşta fotoğraf çekti!

Savaş foto-muhabirliği de yapan Ara Güler, 4 tane savaşa gitti. Katıldığı savaşlarda çektiği birçok fotoğraf dünya çapında çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlandı. Hatta çektiği bir savaş fotoğrafı dünyaca ünlü Times dergisine kapak oldu.

1979’da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından foto muhabirliği dalında birincilik ödülüne layık görüldü. 1980’de fotoğraflarının bir kısmı Karacan Yayıncılık tarafından kitaplaştırıldı. 1986’da Hürriyet Vakfı’nca basılan, Prof. Abdullah Kuran’ın yazdığı Mimar Sinan kitabını fotoğrafladı. Bu eser 1987de Institute of Turkish Studies tarafından İngilizce olarak yayınlandı.

Fotoğrafları kitaplaştırıldı

1989’da Hil Yayınları “Ara Güler’in Sinemacıları” isimli kitabı yayınladı. Yıllarca üstünde çalıştığı Mimar Sinan yapıtlarının fotoğrafları, 1992’de Fransa’da Edition Arthaud, ABD ve İngiltere’de Thomas and Hudson, Singapur’da Archipelago Press tarafından Turkish Style başlığı altında, Fransa’da ise Albin Michel yayınevi tarafından Demeures Ottomanes de Turquie adıyla yayınlandı. Dünya Şirketler Grubu 1994’te Eski İstanbul Anıları, 1995’te Yitirilmiş Renkler kitabını yayınladı. Ana Yayıncılık ise 1994’te Bir Devir Böyle Geçti, Kalanlara Selam Olsun ve 1995’te Yüzlerinde Yeryüzü adlı kitapları yayınladı.

Ara Güler ve Picasso

Gazetecilik yılları boyunca birçok önemli kişiyle röportajlar yapıp fotoğraflarını çekti. Özellikle dünyaca ünlü ressam Picasso ile gerçekleştirdiği röportaj dünya çapında büyük ses getirdi. Güleri bu röportajda Picasso’nun fotoğraflarını da çekerek tarihe geçti.

1971 yılında, Picasso’nun 90. yaş kutlaması için hazırlanan Picasso Metamorphose et unite adlı kitap için yaptığı röportaj ünlü ressamın şatosunda gerçekleştirildi. Bu röportaj sırasında fotoğraf çektirmeyi sevmemesiyle bilinen ünlü ressamın çok sayıda fotoğrafını çekmeyi başardı.

Ara Güler’e arka arkaya poz veren Picasso, “Ben de senin resmini yapacağım,” diyerek bir kitabın arka sayfasına Ara Güler’in resmini çizdi. Önemli bir kitap olduğu için sayfayı yırtmadılar. Picasso, resmi kitapla birlikte Ara Güler’e armağan etti.



Ara Güler’in fotoğraflarını çektiği diğer bazı ünlüler ise; İsmet İnönü, Winston Churchill, Indira Gandi, John Berger, Bertrand Russel, Bill Brandt, Alfred Hitchcock, Ansel Adams, Imogen Cunningham, Salvador Dali’dir.

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/ona-istanbulun-gozu-derlerdi-dunyaca-unlu-foto-muhabiri-ara-gulerin-hayati-film-oluyor-631962h.htm