BAE Devlet Başkanı: ´´Abraham Family House, medeniyetler arası diyalogun inşasıdır´´

BAE, dinler arası birlikte yaşamayı teşvik etmek amacıyla cami, kilise ve ülkenin ilk resmi sinagogunu barındıran ´Abraham Family House´ adında bir merkez açtı.

BAE’nin başkenti Abu Dabi’de perşembe günü açılışı yapılan Abraham Family House, aynı yerde üç ibadethane bulundurması ile türünün ilk örneği oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Muhammed Halifa el Mübarek cuma günü yaptığı açıklamada, merkezin öğrenme ve diyalog platformu ve bir arada yaşama modeli olacağını ifade etti.

El Mübarek ayrıca ziyaretçilerin örf ve adetleri öğrenebilmeleri için geziler düzenleneceğini açıkladı.

Bu üç ibadethane eşit büyüklükte inşa edildi. Camiye Ahmed Tayyib, kiliseye Papa Francis ve sinagoga Maymonides adı verildi.

Merkezin açılması sosyal medyada olumsuz tepkilerle karşılandı.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed, sosyal medyadan gelen tepkilere karşılık, ‘‘Abraham Family House, medeniyetler arası diyalogun inşasıdır. Herkes arasında iletişim, bir arada yaşama ve iş birliği köprüleri kurmak, BAE’nin kendi yolundaki değişilmez yaklaşımıdır’’ ifadelerini kullandı.

https://www.salom.com.tr/haber/125682/bae-devlet-baskani-abraham-family-house-medeniyetler-arasi-diyalogun-insasidir