Aliyev: Barış anlaşması üzerinde çalışıyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile bir barış anlaşması üzerinde çalıştıklarını ve ilerleme kaydettiklerini söyledi.

59’uncu Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen bir panele, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile birlikte konuşmacı olarak katılan Aliyev, “Azerbaycan ve Ermenistan olarak bir barış anlaşması üzerinde çalışıyoruz. Bu, ciddi tarihsel anlaşmazlıkları olan ülkelerin bir araya gelerek, düşmanlık sayfasını kapatabileceğine güzel bir örnek olabilir” dedi.

Aliyev, görüşmelerin, “Azerbaycan ile Ermenistan’ın barış görüşmeleri” ve “Azerbaycan’ın, Karabağ’daki Ermeni nüfusuyla görüşmesi” şeklinde çift yönlü yapılabileceğini kaydetti. Aynı etkinlikte konuşan Paşinyan ise üç ülke liderinin böyle bir formatta ilk kez buluşmasının tarihi nitelikte olduğunu vurguladı. Konuşmasından Kahramanmaraş depremi nedeniyle ülkesinin Türkiye’ye desteğine de değinen Paşinyan, yardım ve arama kurtarma ekiplerinin sadece insani motivasyonla bölgeye geldiğine dikkat çekerek, “Bu adımın siyasi sonuçları da olacaksa daha iyi ancak insani yardım ilk motivasyonumuzdu” dedi.

https://www.hurriyet.com.tr/dunya/aliyev-baris-anlasmasi-uzerinde-calisiyoruz-42222476