AB’nin Ermenistan’daki sivil misyonu göreve başladı

Avrupa Birliği’nin (AB) Ermenistan’ın Azerbaycan sınırında istikrara ve normalleşme çabalarına katkı sağlama amacıyla görevlendirdiği sivil misyonu bugün çalışmalarına başladı.

AB Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, 23 Ocak’ta resmen kurulan AB’nin Ermenistan Misyonu (EUMA) Ermenistan-Azerbaycan sınırının Ermenistan tarafında konuşlanacak.

Misyonun amacı, “Ermenistan’ın sınır bölgelerinde istikrara katkı sağlamak, çatışmalardan etkilenen bölgelerde güveni ve insanların güvenliğini tesis etmek, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki normalleşme çabalarına imkan verecek ortamı sağlamak” olacak.

Misyonda 100 sivil görev yapacak, bunlar içinde yaklaşık 50 silahsız gözlemci bulunacak.

Misyonun merkezi Ermenistan’ın Vayots Dzor eyaletinin merkezi kenti Yeghegnadzor olacak.

Ermenistan, 27 Aralık 2022’de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e mektup yazarak, AB’yi ülkesinde sivil bir misyon görevlendirmeye davet etmişti.

AB Konseyi, 23 Ocak 2023’te misyonun kurulmasına yönelik karar almıştı. Misyon tarafsız olacak ve 2 yıl görev yapacak.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan: “AB üyelerine minnettarız

Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AB sivil misyonun iki ülke arasında gerginliğin azaltılmasında önemli rol oynayacağını ve bölgeye barışın getirilmesine yardımcı olacağını belirterek, “Ermenistan ile bu güçlü dayanışma gösterisi için AB üyelerine derinden minnettarız.” dedi.

2020’deki 2. Karabağ Savaşı’ndan sonra varılan ateşkese rağmen eylül ayında ortak sınırda başlayan ve tarafların birbirini karşılıklı suçladığı çatışmalarda 286 kişi hayatını kaybetmişti.

Karabağ Savaşı’nda 6 bin 500 kişi hayatını kaybederken, Ermenistan yönetimi daha önce 1990’lı yılların başında, 30 bine yakın insanın ölümüne yol açan 1. Dağlık Karabağ Savaşında ele geçirdiği topraklardan çekilmek zorunda kalmıştı.

Laçın Koridoru’nda protestolarıyla gerginlik yeniden tırmandı

Ermenistan, Azerbaycan tarafından Laçın Koridoru’nun kapatılması yüzünden bölgedeki halkın gıda sıkıntısı çektiği gerekçesiyle son iki aydır Bakü’yü suçluyor.

BM veya AGİT’in Dağlık Karabağ’a durum tespiti için derhal heyet göndermesini isteyen Erivan, Azerbaycan tarafından Laçın Koridoru’nun kapatıldığını, bölgede gıda maddelerine erişimde zorluklar yaşandığını ve insani durumun gergin kalmaya devam ettiği görüşünü dile getiriyor.

Azerbaycan, 3 Aralık’ta Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici olarak Rus güçlerin konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarında madenlerin yasa dışı işletilmesi ve bunun sonucunda çevreye verilen zararın araştırılması, denetimi amacıyla bölgeye uzman ekipler göndermiş, bu ekiplerin bölgeye girişi Ermenilerce engellenmişti.

Bu durum üzerine Azerbaycanlı çevreci sivil toplum kuruluşları üyeleriyle aktivistler, Azerbaycan topraklarındaki madenlerin yasa dışı işletilmesinin önlenmesi talebiyle Laçın Koridoru’nda protesto gösterisi başlatmıştı.

Ermeni yetkililerin, Laçın Koridoru’ndan sivillerin geçişine izin verilmediği yönündeki iddiaları, Azerbaycan tarafından yalanlanırken Bakü, yolun Rus güçlerinin barikatları nedeniyle kapalı olduğunu ve sivil geçişler için herhangi bir engel bulunmadığı görüşünü dile getiriyor.

Euronews