İskenderun’daki tarihi kilise depremzedeler için yardım merkezine dönüştü

Ömer Sönmez

İskenderun (Rûdaw) – Maraş merkezli depremlerde büyük yara alan Hatay’ın İskenderun ilçesindeki tarihi Aziz Corc Kilisesi’nde depremzedelere günde 3 öğün yemek pişiriliyor. Burada yapılan hizmet ise değişik inançlar arasındaki dayanışmanın canlı örneklerinden biri.

Maraş’ta 6 Şubat günü meydana gelen 7.7. ile 7.6’lık depremler Hatay’da ve tarihi ilçeleri olan Antakya ile İskenderun’da büyük yıkıma neden oldu.

İskenderun’un tarihi kiliselerinden biri olan ve 1585 yılında kurulduğu bilinen Aziz Corc (Mar Circos – St.Georgios) Rum Ortodoks Kilisesi depremden hafif hasala kurtuldu. Kilise şimdi ise deprem mağdurlarına hizmet merkezine dönüşmüş.

Rûdaw’a konuşan Ortodoks Cemaati Vakfı Başkanı Can Teymur, “Bzi depremin ilk gününden itibaren Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisemizin bahçesinde İstanbul’dan gelen genç kadın ve erkekler ile birlikte vatandaşlarımıza burada en azından sıcak yemek vermek için mücadele verdik” dedi.

Burada pişen yemekler ise ilçedeki tüm deprem mağdurlarını veriliyor. Burada ayrıca farklı şehirlerden gelen gönüllü aşçılar da çalışıyor.

Gönüllü aşçı Hilal Tayfun, “Bu benim burada altıncı günüm. Yaklaşık 10 bin kişiye yemek çıkarttık, paketleme de dahil. Hem buradan servis veriyoruz hem de araçlarımızla ulaşamadığımız yerlere dağıtımda bulunuyoruz” diye konuştu.

İskenderun’da Hristiyan Arapların dışında 3 bin kadar Rum Hristiyan da yaşıyor. Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi’nin kapısı ise hem Hristiyanlara, hem Müslümanlara ve hem de diğer inanç mensuplarına açık. İskenderun’da Hristiyan ve Müslümanlar arasındaki dayanışma ise örnek teşkil ediyor.

Alevi-Nusayri Cemaati öncülerinden Mehmet Aslan da, “Biz Müslüman bir cemaatin mensupları olarak geldik ve buradaki kardeşlerimize yardımda bulunduk. Hatay böyle bir memleket. Hristiyanı ile, Yahudisi, Müslümanı ile, Kürdüyle, Türküyle, Arabı, Alevisi ile herkes iç içe yaşıyor” dedi.

Hatay’da İskenderun Aziz Nikola (St. Nicholas) Rum Ortodoks Kilisesi’nde ağır hasarlar oluştu. Kilise, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz’in fermanı ile 1870 yılı başlarında inşaatına başlanmış ve 1876 yılında inşası tamamlanıp ibadete açılmıştı.

https://www.rudaw.net/turkish/middleeast/turkey/1902202324