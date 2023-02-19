Ermeni Patriği Maşalyan: (Türkiye’deki depremler) Bu zor günler, insanlığımızın ortaya çıkacağı, çıkması gereken günler

Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin “Bu zor günler, insanlığımızın ortaya çıkacağı çıkması gereken günler. Bu acılar ve felaketler bizde olan kardeşliği, dostluğu ortaya çıkartması açısından önemlidir” dedi.

Fatih Ulaş

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Şişli Feriköy’deki Surp Vartanants Ermeni Kilisesi’nde düzenlenen “Büyük Oruç Arifesi” ayininin ardından basın açıklaması yaptı.

Bugünkü ayinde cemaatle depremzedeler için dualar ettiklerini ifade eden Maşalyan, “Bu vesileyle de Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan olarak cemaatim ve kilisem adına ölmüş olanlara rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Bu büyük darbe, gerçekten Tanrı’nın özel bir tesellisini gerektiriyor. Tanrı, bütün yaralı yüreklere dokunsun ve hiçbir insanın teselli edemeyeceği gibi bütün incinmiş ruhları teselli etsin.” diye konuştu.

Meydana gelen olağanüstü depremin olağanüstü bir yardım kampanyası gerektirdiğini dile getiren Maşalyan, “Gerçekten insanlık adına olağanüstü bir duruş gerçekleştirmeliyiz. Bu zor günler, insanlığımızın ortaya çıkacağı, çıkması gereken günler. Bu acılar ve felaketler bizde olan kardeşliği, dostluğu, birlikteliği ortaya çıkartması açısından önemlidir.” değerlendirmesini yaptı.

Maşalyan, depremin ilk gününden itibaren afetzedelere yardım için örgütlenmeye başladıklarını, Patrikhane Sosyal Yardım Komisyonu ile bir afet komisyonu oluşturup, kiliselerinde topladıkları erzak ve yardımları ikinci gün deprem bölgelerine ulaştırmaya başladıklarını anlattı.

Gönüllü katılımla yardım çalışmalarına devam ettiklerine dikkati çeken Maşalyan, depremin ikinci günü Ermeni Vakıflar Birliğinin AFAD’a 2,5 milyon liralık yardım yaptığını, 15 Şubat akşamı birçok televizyon kanalının ortak yayınıyla gerçekleşen “Türkiye Tek Yürek” kampanyasına da Türkiye Ermenileri cemaatinin vakıfları ile hayırseverlerinin 3 milyon lira katkıda bulunduklarını bildirdi.

“Tanrı böyle acıları bir daha bize göstermesin”

Cemaatlerinin üyeleri ve iş adamlarının bireysel katkılarda da bulunduğunu dile getiren Maşalyan, şunları kaydetti:

“Bu, elbette bizim insanlık görevimiz. Şu anda bir kilisede bulunuyoruz. İnancımızın gereği, kutsal İncil’imizde ‘Komşunu kendin gibi seveceksin’ emrimiz var. Bu da ‘Sana ne yapılmasını istiyorsan sen de başkasına onu yap’ sözü şeklinde yorumlanmalı. Öyle ki biz kendimizi depremzedelerin yerine koyuyoruz. Onların o durumda ne istediklerini tahayyül etmeye çalışıyoruz ve elimizden gelen maddi, manevi katkıları sunuyoruz, sunmaya devam edeceğiz. Birlik olmak zamanı, kardeş olmak zamanı, insan onurunu yüceltmek zamanı. Ben özellikle bu dönemde bütün bu yardım çalışmalarını örgütleyen ve yöneten devlet büyüklerine, yöneticilerimize, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, hayır dualarımı Yüce Tanrı’ya yöneltiyorum. Tanrı onlara hikmet ve yönetim becerileri versin. Onların bu dönemdeki çalışmalarını bereketlendirsin ve artırsın. Öyle ki bir ülke olarak biz bu sorunların üstünden gelebileceğimize inanıyorum, inanmamız lazım. İnsan, sandığımızdan çok daha güçlüdür. Tanrı böyle acıları bir daha bize göstermesin. Cesur olalım, metanetli olalım, gelecek güzel günlere inanalım.”

Öte yandan kilisedeki ayin sırasında Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler mum yakılarak anıldı.​​​​​​​

https://www.aa.com.tr/tr/asrin-felaketi/ermeni-patrigi-masalyan-turkiyedeki-depremler-bu-zor-gunler-insanligimizin-ortaya-cikacagi-cikmasi-gereken-gunler/2824682