Antakya Cemaati’nin Ester Parşömeni (Megilat Ester) İstanbul’da Güvende

Ynet Haber Ajansı’nın 16 Şubat’ta vermiş olduğu habere göre Antakya Yahudi Toplumu’ndan bir kişi İsrail’den gelen ZAKA arama kurtarma ekiplerine bir Megilat Ester teslim etti. Habere göre, 100 yıllık parşömenlerin bölgenin Suriye’ye yakınlığı sebebiyle yanlış ellere geçmesinden korkan kişi, ZAKA gönüllüsü Haim Otmazgin’e parşömenleri teslim ederken parşömeni korumalarını ve Antakya Cemaati’nin hatırlanması istediğini söyledi.

Bu haber üzerine sosyal medyada İsrailli arama kurtarma ekiplerinin Türkiye’ye hayat kurtarmak değil yağma sebebiyle geldiğine dair çıkan söylentiler ve tarihi eser kaçakçılığı suçlamaları üzerine Avlaremoz ekibi olarak konuyla ilgili araştırmalarımızı gerçekleştirdik.

Hasar alan Antakya Sinagogu’nda bulunan ve Antakya Yahudi Toplumu’na ait Sefer Tora yazmaları Adana Sinagogu’na ulaştırılarak güvenli bir ortamda bulunması sağlanmıştır.

Antakya Yahudi Toplumu’na mensup, adını vermek istemeyen bir depremzede, kendisine ait olan ve kurtardığı Megilat Ester’i, kendi inisiyatifi ile ZAKA mensubu bir gönüllüye deprem telaşında başına bir şey gelmemesi amacıyla teslim etmiştir.

ZAKA mensubu arama kurtarma gönüllüleri İsrail’e dönerken kendilerine emanet edilen Megilat Ester’i İsrail’e götürmüştür.

Rabbi Mendy Chitrik, hafta içerisinde İsrail’e giderek söz konusu yazmayı teslim aldığını ve Türkiye Yahudi Toplumu’na geri getirdiğini Twitter’dan iki gün önce duyurmuştu.

The Megila of Antakya, ancient Book of Esther scroll, that survived the earthquake and brought to Israel, was returned this morning to the @tyahuditoplumu in Istanbul.https://t.co/erwlnLaEor



Shabbat Shalom! pic.twitter.com/5Pnqs6Bupy — Rabbi Mendy Chitrik (@mchitrik) February 17, 2023

Türkiye Yahudi Toplumu’nun bugün yaptığı açıklamaya göre ilgili Ester parşömeni an itibariyle İstanbul’da bulunan Türkiye Hahambaşılığı’nda bulunuyor ve Antakya Sinagogu’nun tadil edilmesinden sonra bölgeye geri dönecek.

Antakya Sinagogunda bulunan Ester parşömenlerini arama kurtarmacılar aracılığıyla İsrail’e götürdüklerini iddia ediyorlar. Gerçekse bu konuda ne yapılacak? @TCKulturTurizm @tyahuditoplumu https://t.co/UQBrf5ZuSC — Kutsal Bayraktar (@mortifera) February 19, 2023

İlgili Ester parşömeni İsrael den teslim alınıp Hahambaşılığımızda muhafaza altındadır. Antakya sinagogumuzun tadili sonrası yuvasına dönecektir.

Saygılarımızla https://t.co/aatVXQwHg5 — Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) February 19, 2023

Megilat Ester’in dini metin olması sebebiyle Yahudi Toplumu için kutsal ve değerli bir obje olduğu fakat tarihi eser değeri olmadığı kabul ediliyor.

*Megilat Ester/Ester parşömeni Purim Bayramı’nda okunan dini bir metnin yazılı olduğu parşömen kağıtlarıdır.

https://www.avlaremoz.com/2023/02/19/antakya-cemaatinin-ester-parsomeni-megilat-ester-istanbulda-guvende/