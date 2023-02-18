Vatikan’ın Suriye Büyükelçisi: Depremden Etkilenenlere Acil Yardım Sağlamak insanlık İçin Bir Sınavdır – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ROMA – Vatikan’ın Suriye Büyükelçisi Kardinal Mario Zenari, uluslararası topluma Suriye’deki depremden etkilenenlere acil yardım sağlanması çağrısında bulunARAK, Bunun insanlık için bir sınav olduğunu vurguladı.

Vatikan Radyosu’na verdiği özel bir röportajda Zenari, Suriye’ye uygulanan yaptırımların yardımın ulaşmasını engellediğine dikkat çekerken, bu bağlamda, insanlık için bir imtihan teşkil edecek siyasi bölünmelerden uzak, mağdurlara acil yardım sağlanması gerektiğini vurgulayarak “akla ve insanlığa” başvurmayı diledi.

Zenari, Kilise’nin Suriye’de insani yardım alanında gösterdiği büyük çabaya değindi.

R.M.

SANA