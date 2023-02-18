Ortodoks Cemaati Vakfı Başkanı Can Teymur: Yaraları birlikte saralım

Ortodoks Cemaati Vakfı Başkanı Can Teymur, deprem bölgesindeki yaraların dayanışma ile sarılacağını belirtti.

HÜSEYİN GÜLER / HATAY

Kilise olarak İskenderun’da yemek dağıtımı yaptıklarını söyleyen Teymur, şöyle konuştu:

“Öncelikle bu depremfelaketinde kaybettiğimiz insanlarımız için Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Büyük acının içindeyiz. Aziz Corç Kilisesi’nde İstanbul’dan gelen arkadaşlarımızla birlikte bir mutfak kurduk, sıcak yemek ihtiyacı duyan insanlarımıza ikramda bulunuyoruz. Bize destek sağlayan kuruluşlara şükranlarımızı sunuyoruz. İnsanlarımız çadırlarda, konteynerlerde yaşamak durumundalar. Biz de imkanlarımız ölçüsünde katkı sunmaya çalışıyoruz.”

Vakıf üyesi Mişel Uyar da “Şehrimizin büyük kısmı yıkıldı. Bunu elbirliği ve dayanışma ile çözebileceğimizi biliyoruz. Günde 10-12 bin porsiyon yemek çıkarıyoruz. Hem kilise önlerine hem de toplanma bölgelerine yemek götürüyoruz. Sağlık çalışanlarına, kurtarma ekiplerine yemek veriyoruz. Halkımızdan destek bekliyoruz. Bu aylarca, yıllarca sürecek bir durum.” diye konuştu.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/ortodoks-cemaati-vakfi-baskani-can-teymur-yaralari-birlikte-saralim-can-teymur-kimdir-368663