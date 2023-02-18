Galatasaray, Arsen Zakharyan transferini bitirdi! Bonservis bedeli…

Galatasaray, Ermeni asıllı Rus orta sahanın kulübü Dinamo Moskova ile 11 milyon Euro’ya anlaştı.

Galatasaray, Zaniolo transferi gibi geleceğe yatırım olarak bir başka genç yeteneği renklerine katıyor. Bu isim Dinamo Moskova’dan Arsen Zakharyan…

Galatasaray, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu için 11 milyon Euro ödeyecek. Bu miktar taksitlere bölünecek ve ilk ödeme kasım ayında başlayacak. İki kulüp arasındaki anlaşma artık sadece imzaya kaldı. Sportif A.Ş Başkanvekili başka teklifler de alan genç futbolcuyla görüşüp aradaki soru işaretlerini giderecek.

Bunun ardından Zakharyan’ın gelecek hafta İstanbul’da olması ve imza atması planlanıyor. Zakharyan altyapısından yetiştiği kulübü için bu sezon 22 maça çıkıp 3 gol-6 asist üretti

https://www.sozcu.com.tr/spor/futbol/galatasaray-arsen-zakharyan-transferini-bitirdi-bonservis-bedeli-7595454/