ABD’de ilk kez bir Kürt, Ortodoks kilisesine rahip olarak atandı

Maryland (Rûdaw) – Meday Muhammedi, ABD’nin Maryland eyaletindeki bir Ortodoks kilisesine rahip olarak atandı.

Kiliseye rahip olarak atanan Meday Muhammedi Rûdaw’a yaptığı açıklamada, “Ben Gürcistan Kürt’üyüm fakat maalesef halkımız çok zorluk çekti. Mecburen Rusya’ya göç etmek zorunda kaldık, oradan da Yunanistan’a geçtik. Yüksek lisansımı orada tamamladım” dedi.

Atalarının Ezidi olduğunu aktaran Meday, “Biz de çoğu Kürt gibi önceden Ezidi’ydik. Soyetler Birliği’nin dağılmasından sonra kendim gönüllü olarak Ortodoks kilisesine gittim. Kendimiz gittik, piskoposumuzun dediği gibi o zamanlar Gürcistan kiliseleri tarafından misyonerlik çalışmaları yapılmıyordu. Sadece Ezidi Kürtler değil, Müslüman Kürtler de kiliseye gidip Hristiyan oluyordu” ifadelerini kullandı.

15 sene önce Yunanistan’a giden Meday, burada Ortodoks bir rahiple tanıştı. Sonrasında ise “ruhani babası” olarak isimlendirdiği rahibin isteğiyle ABD’ye gitti.

Hristiyanlığın bazı kitaplarını Kürtçeye çeviren Meday, önümüzdeki yıllarda başka kitaplar da çevirmeyi de planladığını söyleyerek “Hristiyanlıkta olan her şeyi dilimize, Kurmancî, Soranî ve diğer lehçelerimize, çevirmeliyiz” dedi.

Meday, Ortodoks Kürtler için dini ve kültürel büyük bir merkez açmayı planladıklarını da söyledi.

Kürtçe hizmet verecek bir kilise açmayı hedeflediklerini belirten Meday, “Önce, dili yüzde 100 Kürtçe olan bir kilise, sonrasında ise ruhani ve kültürel bir merkez olacak büyük bir müze ve kütüphane açmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

https://www.rudaw.net/turkish/world/18022023