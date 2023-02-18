ABD’de bir ilk: Ortodoks kilisesine Kürt papaz

DUVAR – Medai Muhammedi ABD’nin Maryland eyaletindeki bir Ortodoks kilisesine papaz olarak atandı, Muhammedi yaşadığı süreci anlattı.

Rudaw’a konuşan Muhammedi, “Ben Gürcistan Kürt’üyüm fakat maalesef halkımız çok zorluk çekti. Mecburen Rusya’ya göç etmek zorunda kaldık, oradan da Yunanistan’a geçtik. Yüksek lisansımı orada tamamladım” dedi.

Atalarının Ezidi olduğunu aktaran Medai, “Biz de çoğu Kürt gibi önceden Ezidi’ydik. Soyetler Birliği’nin dağılmasından sonra kendim gönüllü olarak Ortodoks kilisesine gittim. Piskoposumuzun dediği gibi o zamanlar Gürcistan kiliseleri tarafından misyonerlik çalışmaları yapılmıyordu. Sadece Ezidi Kürtler değil, Müslüman Kürtler de kiliseye gidip Hristiyan oluyordu” ifadelerini kullandı.

15 sene önce Yunanistan’a giden Medai, burada Ortodoks bir papazla tanıştı. Sonrasında ise “ruhani babası” olarak isimlendirdiği papazın isteğiyle ABD’ye gitti.

Hristiyanlığın bazı kitaplarını Kürtçeye çeviren Medai, önümüzdeki yıllarda başka kitaplar da çevirmeyi de planladığını söyleyerek “Hristiyanlıkta olan her şeyi dilimize, Kurmancî, Soranî ve diğer lehçelerimize, çevirmeliyiz” dedi.

Medai, Ortodoks Kürtler için dini ve kültürel büyük bir merkez açmayı planladıklarını da söyledi. Kürtçe hizmet verecek bir kilise açmayı hedeflediklerini belirten Medai, “Önce, dili yüzde 100 Kürtçe olan bir kilise, sonrasında ise ruhani ve kültürel bir merkez olacak büyük bir müze ve kütüphane açmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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