Türklerle Ermeniler arasında adil bir barış ihtiyacı…

Osman Kavala 1920 gündür demir parmaklık arkasında haksız hukuksuz yatıyor ama “barış”la ilgisini hiç kesmiyor. Sevgili Osman’ın 3 Şubat 2023 tarihli Agos’ta çıkan “Karabağ, bellek, barışamama” başlıklı yazısını aşağıda köşeme aynen alıyorum

Osman Kavala,

1920 gündür yattığı hapishaneden yazdı.

Bundan bir yıl önce Agos’tan gelen soruları

cevaplarken Karabağ savaşının hemen

arkasından Türk ve Ermeni hükümetlerinin

görüşmelere başlama kararı almasını olumlu

bir adım olarak değerlendirmiştim. Yazıda da

söylediğim gibi, arkasından hemen adil

görülen bir barış anlaşması ve ilişkiler

başlatılmazsa, savaşların yarattığı acılar,

travmalar derinleşiyor, karşı tarafla ilgili

önyargılar, olumsuz hisler kemikleşiyor.

Ancak, Karabağ savaşından sonra yaşanan

gelişmeler endişe verici nitelikte. En son

Laçin koridorunun bloke edilmesi gibi,

güven artırıcı adımlar yerine güvenliği

tehdit olarak algılanan eylemler gerçekleşiyor

ve bu durum Türkiye ile Ermenistan arasında

başladığı ilan edilen ilişki kurma sürecini frenliyor.

Bu nedenle uyarısını yaptığım olumsuz

sürecin önünü alacak bir dinamiğin

hayata geçtiğini göremiyoruz.

Bu durumun sakıncalarını anlatmak için

sevgili Hrant’ın amaçladıklarını hatırlatmak

istiyorum. Benim ortaokulda ve lisede

Ermeni arkadaşlarım olmasına rağmen

1915 ile ilgili ilk konuşmam İngiltere’de

aynı öğrenci yurdunda kaldığımız

İranlı Ermeni bir öğrenci ile olmuştu.

Türkiye’de ise Hrant’la.

Bildiğimiz gibi Hrant bu tabu konuyu

ve Türkiye’de Ermenilerin maruz kaldığı

ayrımcı uygulamaları ilk defa kamuoyunda

tartışmaya açan Türkiye’de yaşayan Ermeni

aydınıydı. Hrant, Ermeni gerçeğini anlatmaya

gayret ederken tek hedefi Türklerin büyük bir

adaletsizlikle, suçla yüzleşmesini sağlamak

değildi; bu sayede Türklerin ve Ermenilerin

birbirlerini anladıkları, dostluk duyguları

geliştirdikleri bir yakınlaşmanın da

yaşanabileceğini hayal ediyordu;

böyle bir içsel değişim/dönüşümle iki halkın

bir asırdır bünyelerinde yer eden virüsten

kurtulabileceklerine inanıyordu.

Bu yüzden sadece Ermenilerin değil

vicdan sahibi olan ve eşitliğe inanan

tüm yurttaşların sesi olma sorumluluğunu yüklendi.

Yanılmıyorsam Hrant, komşu halklar

olduğumuz ve benzer kültürel özellikler

taşıdığımız için, Ermenistan halkı ile

yakınlaşmanın öncelikli olduğuna ve

barışma sürecine büyük bir katkı sağlayacağına

inanıyordu; diaspora Ermenilerinin vatandaşı

oldukları ülkelerde, hükümetlerin, siyasetçilerin,

soykırımı tanıma meselesini araçsallaştıracaklarından,

bunun da Türk toplumunda önyargıları

güçlendireceğinden endişe ediyordu.

Soykırımı tanıma meselesinin diyaloğun

ön şartı olarak öne sürülmesini doğru

bulmadığından, dili diaspora

örgütlerininkinden farklıydı.

Sanırım bu konuda diaspora ile Ermenistan

toplumu arasında bir farklılıktan söz edilebilir.

Kendilerini köklerinden, tarihî anavatanlarından

kopartan 1915’in soykırım olarak tanınması,

bu şekilde belleklerde yer etmesi, farklı ülkelere

dağılmış Ermeniler için birleştirici bir öğe,

diasporada gelişmiş siyasi kültürün kurucu unsurlarından.

Ermeniliğin milli kültürel kimliği oluşturduğu

ve bunu besleyen kültürel mirasa sahip Ermenistan’da

ise toplumun belirgin bir kısmı için 1915’in

kamusal bellekte böylesi bir işlevi olmadığı

söylenebilir. Diasporadaki örgütlerin itirazlarına

rağmen Ermenistan hükümetinin Türkiye ile

imzaladığı protokolde 1915’e herhangi bir atıfta

bulunulmamış olması Ermenistan’ın önceliklerinin

farklı olduğunu göstermişti. Ermenistan’ın hafızası

Buna karşılık, 1920 yılında Kazım Karabekir

komutasında düzenlenmiş olan,

Ermenilerin Kars’tan ve Gümrü’den çekilmesine

ve önemli askerî ve sivil kayıplar vermesine

yol açan askerî harekât, Ermenistan tarihinde

daha önemli bir yer tutuyor.

Bu çatışmadan hemen sonra Sovyetler Birliği ile

Türkiye Cumhuriyeti arasında

‘Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması’ imzalandı

ve bu paralelde yapılan ‘Kars Antlaşması’yla

Türkiye Ermenistan arasındaki sınır ihtilafı

sona erdirildi. Ermenistan’ın Sovyetler Birliği’ne

dahil olması ve milli duyguların tezahürünü

hoş görmeyen sosyalist ideoloji (1960’lı yıllara

kadar soykırım anmalarına izin verilmiyordu)

genç nesillerin Türkleri düşman olarak gören

bir anlayışla yetişmelerini önledi.

Ancak, iki ülke arasında, Türkiye-Yunanistan

savaşı sonrasında gerçekleştiği gibi bir yakınlaşma,

barış iklimi yaşanmadı. İki komşu toplum,

Sovyet sisteminin kapalılığının da etkisiyle,

birbirleriyle karşılaşmadan, ilişki kurmadan,

birbirlerinden uzak yaşadılar.

Sovyetlerin dağılmasından sonra Yukarı Karabağ

sorununun patlaması ve Ermeni güçlerinin reyonları

işgali sonucu başlayan siyasi ilişkiler donduruldu.

Adil bir barış ihtiyacı Son Karabağ çatışmasıyla

Türkiye 1920’den sonra ilk defa Ermenilerine karşı

bir askerî harekâtta aktif rol oynamış oldu,

uzun yıllardan sonra ilk defa Ermenistan halkı

Türkiye’yi savaşta, karşı tarafta bir güç olarak algıladı.

Savaşın yarattığı şiddetin, yenilginin yarattığı travmanın,

1920 savaşının anılarını ve 1915 ile ilgili anlatıları

canlandırmaya başladığını, bunların kamusal bellekte

öne çıkmış olduğunu gösteren işaretler var.

Bu nedenden dolayı bir yıl önce Agos’a yolladığım

cevaplarıma bir ek yapmak istiyorum.

Eğer kısa zaman içinde karşılıklı olarak adil

kabul edilen bir barış ve toplumlararası ilişkilerde

iyileşme yaşanmazsa, Türkiye-Ermenistan

normalleşme süreci Ermenistan’da Türklere

karşı önyargılı genç kuşakların

yetişmesini önleyemeyecek.

Geçmişte acı şeyler yaşamış, birbirlerini düşman

olarak bellemiş toplumların dostluk ilişkileri

geliştirmeleri onlara siyasi olgunluk kazandırıyor.

Otoriter milliyetçi akımların kullandığı düşman

kavramı ve algısının zayıflaması ile demokrasi

kültürünün gelişmesinin önündeki engeller de

azalmış oluyor. Böyle bir gelişmeye her iki

toplumun ihtiyacı olduğuna inanıyorum.

Hasan Cemal

T24